Γελοία η απειλή Τραμπ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, λέει ο αρχηγός του ιρανικού Ναυτικού
Γελοία η απειλή Τραμπ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, λέει ο αρχηγός του ιρανικού Ναυτικού

«Οι γενναίοι άνδρες της ναυτικής δύναμης εποπτεύουν και ελέγχουν όλες τις κινήσεις» είπε ο Σαχράμ Ιρανί

Γελοία η απειλή Τραμπ για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, λέει ο αρχηγός του ιρανικού Ναυτικού
Ο αρχηγός του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού χαρακτήρισε σήμερα «γελοίες» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να επιβάλει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι γενναίοι άνδρες της ναυτικής δύναμης εποπτεύουν και ελέγχουν όλες τις κινήσεις» των Αμερικανών στην περιοχή, δήλωσε ο Σαχράμ Ιρανί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. «Οι απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν είναι εντελώς γελοίες και διασκεδαστικές», πρόσθεσε.

Εξάλλου οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης σήμερα πως οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος αποπειραθεί να πλησιάσει τα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί πως παραβιάζει την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά.

Τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την «ευφυή διαχείριση» του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποστηρίζουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία προσθέτουν ότι είναι «ανοικτά για την ασφαλή διέλευση μη στρατιωτικών σκαφών σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις».
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

