Βραζιλία: Καρέ-καρέ η στιγμή που καρχαρίας αρπάζει από το πόδι τουρίστρια μόλις βουτά στη θάλασσα, δείτε βίντεο
Μια χαλαρή βουτιά μετατράπηκε σε εφιάλτη για 36χρονη τουρίστρια στη Βραζιλία, όταν καρχαρίας της άρπαξε το πόδι λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό της στη θάλασσα
Στιγμές τρόμου έζησε μια 36χρονη τουρίστρια στα καταγάλανα νερά της Βραζιλίας, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από καρχαρία ενώ έκανε κατάδυση, μπροστά στα μάτια των φίλων της.
Η Ταϊάνε Νταλαζέν βουτούσε ανυποψίαστη από σκάφος στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια για ψαροντούφεκο, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένας μεγαλόσωμος καρχαρίας εμφανίστηκε και της άρπαξε το πόδι. Παρά την προσπάθειά της να απελευθερωθεί, το ζώο κράτησε σφιχτά το δάγκωμά του, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα στον μηρό.
Η άμεση αντίδραση του ξεναγού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφερε να απομακρύνει τον καρχαρία, ενώ στη συνέχεια ντόπιοι ψαράδες βοήθησαν τη γυναίκα να βγει από το νερό. Μια φίλη της, δερματολόγος, της παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόλυνσης.
Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, η 36χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς η ζωή της δεν κινδύνευσε.
Δείτε το βίντεο με το δάγκωμα του καρχαρία:
