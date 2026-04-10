Viral η Καναδή βουλευτής που κατήγγειλε τη «σφαγή της MMIWG2SLGBTQQIA+»: Τι σημαίνει ο όρος που χρησιμοποίησε
ΚΟΣΜΟΣ
Καναδάς Βουλευτής

«Είναι τόσο σοβαρή και δεν έχει καμία αυτογνωσία για το πόσο γελοία ακούγεται» έγραψαν για την Λία Γκάζαν

47 ΣΧΟΛΙΑ
Viral προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις έγινε η βουλευτής του σοσιαλιστικού κόμματος του Καναδά, Λία Γκάζαν, όταν σε συνέντευξη τύπου κατήγγειλε τη «σφαγή της MMIWG2SLGBTQQIA+».

Η 53χρονη βουλευτής χρησιμοποίησε τον μάλλον ακατανόητο όρο ενώ εξέφραζε τις αντιδράσεις για περικοπές 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον προϋπολογισμό για τις σχέσεις της κυβέρνησης του Καναδά με τους Καναδούς ιθαγενείς.

«Όταν δημοσιεύθηκε ο προϋπολογισμός, σοκαρίστηκα όταν ανακάλυψα ότι ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ περικόπτει 7 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ των Υπηρεσιών Ιθαγενών του Καναδά και των Σχέσεων Στέμματος-Ιθαγενών. Παρείχαν 0 δολάρια για να αντιμετωπίσουν τη συνεχιζόμενη γενοκτονία των MMIWG2SLGBTQQIA+. Αυτό είναι αποτρόπαιο. Αυτό είναι ανάλγητο» είπε η 53χρονη βουλευτής, η οποία, μάλιστα, δεν κοίταξε ποτέ τις σημειώσεις της για να εκφωνήσει τους 16 χαρακτήρες του όρου που χρησιμοποίησε.



Σύμφωνα με τη New York Post οι 16 χαρακτήρες στο MMIWG2SLGBTQQIA+ αντιπροσωπεύουν τις λέξεις «Missing and Murdered Indigenous Women, Girls, and Two-Spirit, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex, and Asexual», με το σύμβολο συν να περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα φύλου που δεν καλύπτεται.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα το μακρύ ακρωνύμιο χρησιμοποιείται από την καναδική κυβέρνηση για να επισημάνει τα ποσοστά βίας κατά των ιθαγενών γυναικών και κοριτσιών.

Η Γκάζαν, της οποίας το ψευδώνυμο στο X είναι «Leah ProudLakota (αυτή/αυτήν)», ανήρτησε την παρέμβασή της, χρησιμοποιώντας, όμως, το ακρωνύμιο «2SLGBTQQIA+».

Κλείσιμο
«Είναι τόσο σοβαρή και δεν έχει καμία αυτογνωσία για το πόσο γελοία ακούγεται», αντέδρασε ένας χρήστης. «Μόλις κυκλοφόρησε ένας νέος εξαιρετικά ισχυρός κωδικός πρόσβασης», χλεύασε ένας άλλος σχολιαστής. «Άρα, αν το καταλαβαίνω σωστά, οι ετεροφυλόφιλοι πλέον περιλαμβάνονται εφόσον έχουν δολοφονηθεί;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης