Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί - Λαβρόφ: Συζήτησαν για την εκεχειρία και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Μεγάλη Πέμπτη με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν την ευθύνη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
Όπως ανέφερε, η ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διασφαλιστεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.
Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Σεργκέι Λαβρόφ για το βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο – όπως υποστήριξε – απέτρεψε την υιοθέτηση μιας «αδικαιολόγητης και μονομερούς απόφασης» που είχε προταθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος.
