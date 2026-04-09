Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί - Λαβρόφ: Συζήτησαν για την εκεχειρία και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί Σεργκέι Λαβρόφ Επικοινωνία

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Μεγάλη Πέμπτη με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν την ευθύνη να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Όπως ανέφερε, η ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να διασφαλιστεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Σεργκέι Λαβρόφ για το βέτο της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο – όπως υποστήριξε – απέτρεψε την υιοθέτηση μιας «αδικαιολόγητης και μονομερούς απόφασης» που είχε προταθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης