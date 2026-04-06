Πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ μετά από χτύπημα ουκρανικών drones, βίντεο
Η πυρκαγιά ξέσπασε κατά την διάρκεια της νύχτας στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Τσεσκάρις στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στην Μαύρη Θάλασσα, μετά την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Πυρκαγιά ξέσπασε κατά την διάρκεια της νύχτας στον τερματικό σταθμό πετρελαίου Τσεσκάρις στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ στην Μαύρη Θάλασσα μετά την επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου, που είναι η κινητήρια δύναμη της ρωσικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τις πηγές, η φωτιά κάλυψε την κεντρική προβλήτα του ρωσικού μονοπωλίου πετρελαιαγωγών Transneft, κοντά στις προβλήτες 1, 1a και 2. Η προβλήτα 1 μπορεί να εξυπηρετήσει δεξαμενόπλοια με νεκρό βάρος (DWT) έως και 250.000 μετρικούς τόνους, ενώ η προβλήτα 2 μπορεί να φορτώσει δεξαμενόπλοια έως και 90.000 τόνους νεκρού βάρους, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο αντίκτυπος από τις επιθέσεις στις επιχειρήσεις φόρτωσης δεν είναι άμεσα σαφής. Η Transneft δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο συγκρότημα θαλάσσιας μεταφόρτωσης στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ κατά την διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε σημείο πρόσδεσης της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας και πυρκαγιά σε τέσσερις δεξαμενές προϊόντων πετρελαίου, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κοινοπραξία του Αγωγού της Κασπίας μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Καζακστάν στις αγορές ενέργειας, αλλά το Καζακστάν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι όγκοι των εξαγωγών δεν είχαν επηρεαστεί.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

