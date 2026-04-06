Ιρανοί ισχυρίζονται πως βρήκαν αντικείμενα Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στην επιχείρηση για τον πιλότο του F-15
Ιρανοί ισχυρίζονται πως βρήκαν αντικείμενα Αμερικανών στρατιωτών που συμμετείχαν στην επιχείρηση για τον πιλότο του F-15
Βίντεο που μεταδόθηκε από κρατικά ιρανικά μέσα φέρεται να δείχνει ευρήματα από την πολύωρη επιχείρηση εντοπισμού του Αμερικανού πιλότου που επέβαινε στο F-15 το οποίο κατέρριψαν Ιρανοί
Υλικό που φέρεται να προέρχεται από τα συντρίμμια αμερικανικών αεροσκαφών που καταστράφηκαν κατά την επιχείρηση εντοπισμού Αμερικανού πιλότου, ο οποίος επέβαινε στο F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν την Παρασκευή, παρουσίασαν Ιρανοί στο διαδίκτυο.
Το βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζει εικόνες οι οποίες, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν και προέρχονται από τα συντρίμμια των C-130 που οι ίδιοι οι Αμερικανοί φέρεται να κατέστρεψαν, για να μην αφήσουν ίχνη.
Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται ένοπλοι άνδρες, που φέρονται να ανήκουν στις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, να ερευνούν τα συντρίμμια των μεταγωγικών αεροσκαφών, ενώ κατά τη διάρκεια της καταγραφής παρουσιάζουν την στρατιωτική ταυτότητα ενός Αμερικανού, μέλους των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και απόδειξη εισόδου από ισραηλινό συνοριακό έλεγχο.
Οι ίδιες εικόνες δείχνουν επίσης μια πιστωτική κάρτα American Express, αποδείξεις συναλλαγών και μια αμερικανική σημαία, στοιχεία που, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, βρέθηκαν ανάμεσα στα συντρίμμια. Μεγάλο μέρος του βίντεο επικεντρώνεται σε εκτεταμένα υπολείμματα των αεροσκαφών, πολλά από τα οποία είχαν ήδη παρουσιαστεί σε φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιήσει νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης.
Μεταξύ των αντικειμένων που εμφανίζονται στο υλικό περιλαμβάνονται και στοιχεία τα οποία τα ιρανικά μέσα υποστηρίζουν ότι αποτελούν πυρομαχικά, τα οποία δεν είχαν εκραγεί. Παράλληλα, καταγράφεται πλάνο στο οποίο διακρίνεται αεροσκάφος να πετά σε χαμηλό ύψος και να δέχεται πυρά από απόσταση.
Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέρριψαν το αμερικανικό μεταγωγικό C-130. Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν τεχνικά προβλήματα ανάγκασαν τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του πιλότου να εγκαταλείψουν τον εξοπλισμό στο σημείο.
Το βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζει εικόνες οι οποίες, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν και προέρχονται από τα συντρίμμια των C-130 που οι ίδιοι οι Αμερικανοί φέρεται να κατέστρεψαν, για να μην αφήσουν ίχνη.
Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται ένοπλοι άνδρες, που φέρονται να ανήκουν στις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις, να ερευνούν τα συντρίμμια των μεταγωγικών αεροσκαφών, ενώ κατά τη διάρκεια της καταγραφής παρουσιάζουν την στρατιωτική ταυτότητα ενός Αμερικανού, μέλους των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και απόδειξη εισόδου από ισραηλινό συνοριακό έλεγχο.
Iran:— S2J News (@s2jnews) April 6, 2026
Iranian media released a video showing some of the items (ID cards, bank cards etc) left behind as the Americans fled pic.twitter.com/w1ZTcpPTQY
Οι ίδιες εικόνες δείχνουν επίσης μια πιστωτική κάρτα American Express, αποδείξεις συναλλαγών και μια αμερικανική σημαία, στοιχεία που, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, βρέθηκαν ανάμεσα στα συντρίμμια. Μεγάλο μέρος του βίντεο επικεντρώνεται σε εκτεταμένα υπολείμματα των αεροσκαφών, πολλά από τα οποία είχαν ήδη παρουσιαστεί σε φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιήσει νωρίτερα οι Φρουροί της Επανάστασης.
Μεταξύ των αντικειμένων που εμφανίζονται στο υλικό περιλαμβάνονται και στοιχεία τα οποία τα ιρανικά μέσα υποστηρίζουν ότι αποτελούν πυρομαχικά, τα οποία δεν είχαν εκραγεί. Παράλληλα, καταγράφεται πλάνο στο οποίο διακρίνεται αεροσκάφος να πετά σε χαμηλό ύψος και να δέχεται πυρά από απόσταση.
Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι κατέρριψαν το αμερικανικό μεταγωγικό C-130. Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα αεροσκάφη καταστράφηκαν από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν τεχνικά προβλήματα ανάγκασαν τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του πιλότου να εγκαταλείψουν τον εξοπλισμό στο σημείο.
