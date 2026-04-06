Βομβαρδίστηκε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ, το «ΜΙΤ του Ιράν», απειλεί με αντίποινα ο Αραγτσί
Βομβαρδίστηκε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ, το «ΜΙΤ του Ιράν», απειλεί με αντίποινα ο Αραγτσί

«Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα αφιερωμένο στη διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού, και έχει υποστεί ζημιά από τη βαρβαρότητα των εχθρών αυτής της γης», επεσήμανε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Μασούντ Τεχεράντσι

Βομβαρδίστηκε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ, το «ΜΙΤ του Ιράν», απειλεί με αντίποινα ο Αραγτσί
Το Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ ή αλλιώς το «ΜΙΤ του Ιράν» υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές μετά από αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (5/4).

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ θεωρείται ένα από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του Ιράν, το οποίο αποτελεί σημαντικό κέντρο για την επιστήμη, τη μηχανική και τα κορυφαία ταλέντα της χώρας.

Υποστηρίζει την πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας, καθώς και χιλιάδες άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.

«Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα αφιερωμένο στη διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού, και έχει υποστεί ζημιά από τη βαρβαρότητα των εχθρών αυτής της γης», επεσήμανε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Μασούντ Τεχεράντσι.

«Με τη θέληση του Θεού, οι γενναίοι μαχητές μας στο μέτωπο θα δώσουν την απαραίτητη απάντηση, στο πανεπιστήμιο, το ίδρυμα της επιστήμης και του πολιτισμού, θα ανοικοδομήσουμε ό,τι υπέστη ζημιά και, με τη θέληση του Θεού, θα αναδείξουμε αυτή τη χώρα, ώστε οι μελλοντικές γενιές να τη δουν να αναδύεται ως μια μεγάλη επιστημονική δύναμη στον κόσμο», είπε.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Ιράν τουλάχιστον 30 πανεπιστήμια έχουν χτυπηθεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Απειλεί με αντίποινα ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε σήμερα (6/4) με μία ανάρτησή του στο Χ ότι θα υπάρξουν αντίποινα για την επίθεση στο πανεπιστήμιο.

«Οι ισραηλινοαμερικανοί επιτιθέμενοι βομβάρδισαν το Πολυτεχνείο του Ιράν. Θα δουν τη δύναμή μας», υπογράμμισε.

«Αυτό έρχεται σε συνέχεια επιθέσεων εναντίον άλλων πανεπιστημίωνΠριν από 1.400 χρόνια, ο Προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη και ευλογία του Αλλάχ να είναι μαζί του) είπε ότι ακόμα κι αν η γνώση βρισκόταν στις μακρινές Πλειάδες, οι Ιρανοί θα ήταν σε θέση να την αποκτήσουν», είπε.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Δείτε Επίσης