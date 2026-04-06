Βομβαρδίστηκε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ, το «ΜΙΤ του Ιράν», απειλεί με αντίποινα ο Αραγτσί
«Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ είναι ένα επιστημονικό ίδρυμα αφιερωμένο στη διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού, και έχει υποστεί ζημιά από τη βαρβαρότητα των εχθρών αυτής της γης», επεσήμανε ο πρύτανης του πανεπιστημίου, Μασούντ Τεχεράντσι
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Σαρίφ θεωρείται ένα από τα πιο διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του Ιράν, το οποίο αποτελεί σημαντικό κέντρο για την επιστήμη, τη μηχανική και τα κορυφαία ταλέντα της χώρας.
Υποστηρίζει την πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της χώρας, καθώς και χιλιάδες άλλες ψηφιακές υπηρεσίες.
Sharif University of Technology — Iran’s top engineering university — was hit by US–Israeli airstrikes.— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
Damage: labs, buildings, mosque, and possibly a data center; nearby gas facility hit.
Iran says a bunker-buster bomb was used.
«Με τη θέληση του Θεού, οι γενναίοι μαχητές μας στο μέτωπο θα δώσουν την απαραίτητη απάντηση, στο πανεπιστήμιο, το ίδρυμα της επιστήμης και του πολιτισμού, θα ανοικοδομήσουμε ό,τι υπέστη ζημιά και, με τη θέληση του Θεού, θα αναδείξουμε αυτή τη χώρα, ώστε οι μελλοντικές γενιές να τη δουν να αναδύεται ως μια μεγάλη επιστημονική δύναμη στον κόσμο», είπε.
Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
JUST IN 🇮🇷🇺🇸: Sharif University President Reports Damage to the University— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 6, 2026
For context, Sharif University is akin to the MIT of Iran
Όπως αναφέρει το υπουργείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Ιράν τουλάχιστον 30 πανεπιστήμια έχουν χτυπηθεί από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
Απειλεί με αντίποινα ο ΑραγτσίΟ υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε σήμερα (6/4) με μία ανάρτησή του στο Χ ότι θα υπάρξουν αντίποινα για την επίθεση στο πανεπιστήμιο.
«Οι ισραηλινοαμερικανοί επιτιθέμενοι βομβάρδισαν το Πολυτεχνείο του Ιράν. Θα δουν τη δύναμή μας», υπογράμμισε.
«Αυτό έρχεται σε συνέχεια επιθέσεων εναντίον άλλων πανεπιστημίων. Πριν από 1.400 χρόνια, ο Προφήτης Μωάμεθ (ειρήνη και ευλογία του Αλλάχ να είναι μαζί του) είπε ότι ακόμα κι αν η γνώση βρισκόταν στις μακρινές Πλειάδες, οι Ιρανοί θα ήταν σε θέση να την αποκτήσουν», είπε.
Israeli-U.S. aggressors have bombed the MIT of Iran. This follows attacks on other universities.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 6, 2026
1,400 years ago, Prophet Muhammad (PBUH) said that even if knowledge was situated in the distant Pleiades, Iranians would be capable of attaining it.
