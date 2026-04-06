Η Τεχεράνη συνδέει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ισφαχάν
Η επιχείρηση των ΗΠΑ για τον αγνοούμενο πιλότο του F-15 ίσως ήταν κάλυψη για την κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου, λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ
Το Ιράν υποστηρίζει ότι η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού αεροπόρου του F-15 που κατέρριψαν ιρανικές δυνάμεις ενδέχεται να αποτέλεσε κάλυψη για «κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου» από τη χώρα.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλά ερωτήματα και αβεβαιότητες» σχετικά με την επιχείρηση.
«Η περιοχή όπου φέρεται να βρισκόταν ο Αμερικανός πιλότος, στην επαρχία Κογκιλούγε και Μπουγερ-Αχμάντ, απέχει σημαντικά από την περιοχή όπου επιχείρησαν να προσγειωθούν ή επιδίωκαν να αποβιβάσουν δυνάμεις στο κεντρικό Ιράν», ανέφερε ο Μπαγκαΐ.
«Η πιθανότητα να επρόκειτο για επιχείρηση παραπλάνησης με στόχο την κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί», πρόσθεσε.
Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εντόπισαν και δεύτερο μέλος του πληρώματος μαχητικού F-15E, το οποίο κατέπεσε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας, όπως τη χαρακτήρισε, «τολμηρής» επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.
According to Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei, said the US account of rescuing a downed pilot over Iran is dubious, describing it as a "deceptive operation to steal Iranian uranium."— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 6, 2026
He highlighted inconsistencies in the reported location, noting that the US… pic.twitter.com/LCg89SuPS5
