Η Τεχεράνη συνδέει την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου με απόπειρα κλοπής εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ισφαχάν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Πιλότος Εμπλουτισμένο ουράνιο

Η επιχείρηση των ΗΠΑ για τον αγνοούμενο πιλότο του F-15 ίσως ήταν κάλυψη για την κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου, λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού αεροπόρου του F-15 που κατέρριψαν ιρανικές δυνάμεις ενδέχεται να αποτέλεσε κάλυψη για «κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου» από τη χώρα.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι υπάρχουν «πολλά ερωτήματα και αβεβαιότητες» σχετικά με την επιχείρηση.

«Η περιοχή όπου φέρεται να βρισκόταν ο Αμερικανός πιλότος, στην επαρχία Κογκιλούγε και Μπουγερ-Αχμάντ, απέχει σημαντικά από την περιοχή όπου επιχείρησαν να προσγειωθούν ή επιδίωκαν να αποβιβάσουν δυνάμεις στο κεντρικό Ιράν», ανέφερε ο Μπαγκαΐ.



«Η πιθανότητα να επρόκειτο για επιχείρηση παραπλάνησης με στόχο την κλοπή εμπλουτισμένου ουρανίου δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί», πρόσθεσε.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εντόπισαν και δεύτερο μέλος του πληρώματος μαχητικού F-15E, το οποίο κατέπεσε πάνω από το Ιράν την Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας, όπως τη χαρακτήρισε, «τολμηρής» επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης