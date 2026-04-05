Αλ Τζαζίρα : Εντοπίστηκε ο αγνοούμενος πιλότος του F -15
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Πιλότος ΗΠΑ Ιράν

Αλ Τζαζίρα : Εντοπίστηκε ο αγνοούμενος πιλότος του F -15

Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες και η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη

Αλ Τζαζίρα : Εντοπίστηκε ο αγνοούμενος πιλότος του F -15
Aξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης επικαλείται το Αλ Τζαζίρα, μεταδίδοντας ότι ο Αμερικανός πιλότος που αγνοείται μετά την κατάρριψη του F 15 την Παρασκευή εντοπίστηκε σε ιρανικό έδαφος.

Οι ΗΠΑ «ανάκτησαν» το δεύτερο μέλος του πληρώματος από το καταρριφθέν αεροσκάφος F-15στο Ιράν μετά από «σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών», φέρεται να δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το αγνοούμενο μέλος του πληρώματος έχει εντοπιστεί και διασωθεί, ωστόσο δεν θεωρείται ακόμη ασφαλές. Όπως διευκρίνισε, η ομάδα διάσωσης πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία την απομάκρυνσή του από το ιρανικό έδαφος και να επιστρέψει σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο John Hendren, που μεταδίδει από την Ουάσινγκτον, νεότερες πληροφορίες από αμερικανική κυβερνητική πηγή αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν εντοπίστηκε το αγνοούμενο μέλος πληρώματος του καταρριφθέντος F-15E και πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης, η οποία συνοδεύτηκε από σφοδρή ανταλλαγή πυρών.

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι το μέλος του πληρώματος δεν έχει ακόμη απομακρυνθεί από το ιρανικό έδαφος. Εξαιτίας των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος τόσο για τον ίδιο όσο και για τα υπόλοιπα άτομα που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο ο αεροπόρος δεν έχει ακόμη μεταφερθεί εκτός Ιράν. Σημειώνεται ότι ο όρος «αεροπόρος» στην ορολογία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ δεν υποδηλώνει απαραίτητα φύλο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το φύλο του διασωθέντος.

Η αμερικανική ομάδα διάσωσης πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία την απομάκρυνσή του από τη χώρα και τη μεταφορά του σε ασφαλές σημείο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση ότι αυτό έχει επιτευχθεί.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

