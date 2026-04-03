Μελόνι για Τραμπ: Υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα και όταν δεν συμφωνούμε, πρέπει να το λέμε
Τζόρτζια Μελόνι ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Μελόνι για Τραμπ: Υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα και όταν δεν συμφωνούμε, πρέπει να το λέμε

Συνεχίζω να θεωρώ ότι στο γεωπολιτικό πεδίο η Ευρώπη δεν έχει πολλά να κερδίσει από μια αποκλίνουσα πορεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Μελόνι για Τραμπ: Υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα και όταν δεν συμφωνούμε, πρέπει να το λέμε
Απαντώντας απόψε σε ερώτηση της τηλεόρασης της Rai, αναφορικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον του ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους συμμάχους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε:

«Συνεχίζω να θεωρώ ότι στο γεωπολιτικό πεδίο η Ευρώπη δεν έχει πολλά να κερδίσει από μια αποκλίνουσα πορεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δουλειά μας, όμως, είναι κυρίως να υπερασπίζουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Όταν δεν συμφωνούμε πρέπει να το λέμε. Και αυτή την φορά, δεν συμφωνούμε».

H Ιταλίδα πρωθυπουργός, παράλληλα, τόνισε ότι σήμερα και αύριο πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου «ως κίνηση αλληλεγγύης, προς φίλες χώρες αλλά και με στόχο να εγγυηθεί στην Ιταλία τις αναγκαίες ενεργειακές προμήθειες». «Είχα ήδη πάει στην Αλγερία για να συζητήσω για φυσικό αέριο και τώρα βρίσκομαι στον Κόλπο, όπου το κύριο αντικείμενο των συνομιλιών μου είναι το πετρέλαιο, από την στιγμή που το 15% του πετρελαίου που χρειάζεται η Ιταλία προέρχεται, ακριβώς, από αυτή την περιοχή», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κυβερνητικό ανασχηματισμό, παρά το ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχασε το πρόσφατο δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. «Χαμογελώ, με τις αναφορές σε δήθεν παραιτήσεις και ανασχηματισμούς. Πρόκειται για αλχημείες κύκλων εξουσίας, οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν», είπε στην Rai η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
5 ΣΧΟΛΙΑ

