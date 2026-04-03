Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
Ο ισραηλινός στρατός θα παρουσιάσει σχέδιο καταστροφής χωριών στον νότιο Λίβανο για να επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας
Σχέδιο που προβλέπει την καταστροφή χωριών στον νότιο Λίβανο ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο ισραηλινός στρατός στην πολιτική ηγεσία, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Channel 12, επικαλούμενο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού, οι στρατιωτικές αρχές της χώρας προετοιμάζουν πρόταση προς την πολιτική ηγεσία που περιλαμβάνει την καταστροφή χωριών στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο ευρύτερων σχεδιασμών για την επέκταση της λεγόμενης ζώνης ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη στρατηγική εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης του ελέγχου σε παραμεθόριες περιοχές, όπου το Ισραήλ επιδιώκει να δημιουργήσει μεγαλύτερο βάθος ασφαλείας έναντι απειλών που εκτιμά ότι προέρχονται από ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον νότιο Λίβανο.
Σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Channel 12, ένας από τους βασικούς στόχους του σχεδίου είναι να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι των χωριών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα δεν θα επιστρέψουν για μόνιμη εγκατάσταση στις συγκεκριμένες περιοχές, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη διατήρηση μιας διευρυμένης ζώνης αποτροπής.
Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι το σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και αναμένεται να παρουσιαστεί στην πολιτική ηγεσία για αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις ισραηλινές αρχές σχετικά με τις λεπτομέρειες της πρότασης.
