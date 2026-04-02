Η κόρη του Μίκαελ Σουμάχερ αποκαλύπτει πως ο πρωταθλητής της F1 είχε πέσει από άλογο λίγο πριν το μοιραίο ατύχημα
Το περιστατικό είχε συμβεί στο Ντουμπάι, αναφέρει σε συνέντευξή της η Τζίνα Σουμάχερ που περιγράφει τη ζωή της μετά το ατύχημα του επτάκις πρωταθλητή της F1
Την αποκάλυψη ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε πέσει από εν κινήσει άλογο, χωρίς σοβαρό τραυματισμό, λίγο πριν το μοιραίο ατύχημα σε χιονοδρομικό κέντρο στη Γαλλία το 2013, από το οποίο ο επτάκις πρωταθλητής της F1 έπεσε σε κώμα έκανε η κόρη του, Τζίνα.
Σε συνέντευξή της στη Bild, που θα προβληθεί σε επερχόμενο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ιπποδύναμη - Ο κόσμος της Τζίνα Σουμάχερ» η Γερμανίδα αθλήτρια της ιππασίας αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι ο πατέρας της είχε ατύχημα με άλογο, χωρίς όμως επιπτώσεις για την υγεία του.
«Ο πατέρας μου με τη μητέρα μου ήταν στο Ντουμπάι. Αποφάσισαν να ιππεύσουν τα καθαρόαιμα αραβικά άλογα. Ο πατέρας μου, μάλιστα, έπεσε από ένα χωρίς όμως να τραυματιστεί».
Η κόρη του Μίκαελ Σουμάχερ, Τζίνα, μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του αμέσως μετά το τραγικό ατύχημα του πατέρα της σε σκι στη Γαλλία το 2013. «Μετά το ατύχημα του μπαμπά, πραγματικά ρίχτηκα σε αυτό γιατί έπρεπε να κάνω κάτι», δήλωσε ο 29χρονος, εκατομμυριούχος ιππέας, σε ένα επερχόμενο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ιπποδύναμη - Ο Κόσμος της Τζίνα Σουμάχερ», μέσω της BILD.
«Τα άλογα ήταν πάντα σημαντικά. Αλλά από τότε ήταν πραγματικά... Θέλω να πω, δεν μπορούσα χωρίς άλογα. Με βοήθησαν να ξεπεράσω τα πάντα. [Η μητέρα μου] είχε ένα άλογο, και όταν ήμασταν νεότερες, ήθελε να ξεκινήσει από την αρχή. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρούμε δεδομένο», δηλώνει χαρακτηριστικά η Τζίνα Σουμάχερ.
«Οι γονείς μου το έκαναν δυνατό. Γι' αυτό ήταν πάντα σημαντικό για μένα να δουλεύω σκληρά σε αυτόν τον τομέα, ώστε να μπορώ να το κάνω όσο το δυνατόν καλύτερα», προσθέτει.
Από την πλευρά της, η μητέρα της, Κορίνα, πρόσθεσε: «Ο Μάικλ μου είπε κάποτε, όταν η Τζίνα ήταν δέκα ετών: "Η Τζίνα θα είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Επειδή είναι πιο εγωίστρια. Αν είσαι αθλητής, πρέπει να είσαι εγωιστής με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Διαφορετικά, δεν θα καταφέρεις τίποτα", μου είχε πει. Σήμερα σκέφτομαι: Είχε απόλυτο δίκιο».
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, η Τζίνα γέννησε το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Ίαν Μπέθκε, τον οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Παντρεύτηκαν στην πολυτελή βίλα της οικογένειας στη Μαγιόρκα, την οποία αγόρασαν για 27 εκατομμύρια λίρες το 2017.
Η BILD ανέφερε ότι ήταν «πολύ πιθανό» ο πατέρας της να ήταν παρών, αν και αυτό αμφισβητήθηκε.
«Θα γίνει καλύτερη από σένα»Μάλιστα, η μητέρα της Κορίνα, αποκάλυψε ότι ο Σουμάχερ της είχε πει ότι η κόρη τους θα γινόταν καλύτερη αμαζόνα από εκείνη. «Ο Μάικλ μου είπε κάποτε, όταν η Τζίνα ήταν δέκα ετών: «"Η Τζίνα θα είναι πολύ καλύτερη από εσένα, επειδή είναι πιο εγωίστρια. Αν είσαι αθλητής, πρέπει να είσαι εγωιστής με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Διαφορετικά, δεν θα καταφέρεις τίποτα", μου είχε πει. Σήμερα σκέφτομαι ότι είχε απόλυτο δίκιο».
«Τα άλογα ήταν πάντα σημαντικά»
Για πρώτη φορά μητέρα
Υπενθυμίζεται ότι ο Σουμάχερ είχε πέσει σε κώμα για σχεδόν έξι μήνες, μετά το ατύχημα που είχε στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών για σκι στο Μεριμπέλ, υπέστη κάταγμα στο κρανίο του, με αποτέλεσμα τραυματική εγκεφαλική βλάβη. Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο.
Η ζωή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 καλύπτεται από μυστήριο από τότε, με μόνο έναν περιορισμένο κύκλο αγαπημένων προσώπων που δεν μιλούσαν ανοιχτά να του επιτραπεί να τον δει.
Μυστήριο για την υγεία του Σουμάχερ
Η Daily Mail Sport αποκάλυψε τον Ιανουάριο ότι ο Σουμάχερ κάθεται πλέον σε αναπηρικό καροτσάκι - δεν είναι πλέον κατάκοιτος - και μπορεί να μετακινείται στην περιουσία του αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών στη Μαγιόρκα και στην κατοικία του αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.
Τον φροντίζει η Κορίνα, η σύζυγός του εδώ και 30 χρόνια, μαζί με μια ομάδα νοσοκόμων και θεραπευτών που βρίσκονται σε 24ωρη βάρδια που κοστίζει δεκάδες χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.
