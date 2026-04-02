Η κόρη του Μίκαελ Σουμάχερ αποκαλύπτει πως ο πρωταθλητής της F1 είχε πέσει από άλογο λίγο πριν το μοιραίο ατύχημα



Μυστήριο για την υγεία του Σουμάχερ

Υπενθυμίζεται ότι ο Σουμάχερ είχε πέσει σε κώμα για σχεδόν έξι μήνες, μετά το ατύχημα που είχε στη διάρκεια οικογενειακών διακοπών για σκι στο Μεριμπέλ, υπέστη κάταγμα στο κρανίο του, με αποτέλεσμα τραυματική εγκεφαλική βλάβη. Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο.Η ζωή του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 καλύπτεται από μυστήριο από τότε, με μόνο έναν περιορισμένο κύκλο αγαπημένων προσώπων που δεν μιλούσαν ανοιχτά να του επιτραπεί να τον δει.Η Daily Mail Sport αποκάλυψε τον Ιανουάριο ότι ο Σουμάχερ κάθεται πλέον σε αναπηρικό καροτσάκι - δεν είναι πλέον κατάκοιτος - και μπορεί να μετακινείται στην περιουσία του αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών στη Μαγιόρκα και στην κατοικία του αξίας 50 εκατομμυρίων λιρών στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης.Τον φροντίζει η Κορίνα, η σύζυγός του εδώ και 30 χρόνια, μαζί με μια ομάδα νοσοκόμων και θεραπευτών που βρίσκονται σε 24ωρη βάρδια που κοστίζει δεκάδες χιλιάδες λίρες την εβδομάδα.