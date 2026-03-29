Πλήγματα από drone «παγώνουν» το μεγαλύτερο λιμάνι πετρελαίου της Ρωσίας

Το λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας, ένα από τα σημαντικότερα σημεία εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου, υπέστη σήμερα ζημιές σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά, δήλωσε ο κυβερνήτης της βόρειας περιφέρειας Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντροζντένκο σε ανάρτησή του στο Telegram.Συνολικά 36 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή, πρόσθεσε ο Ντροζντένκο.Το Ουστ-Λούγκα, το οποίο διαχειρίζεται το ρωσικό μονοπώλιο πετρελαιαγωγών Transneft, χειρίζεται γύρω στα 700.000 βαρέλια ημερησίως πετρελαϊκών εξαγωγών, και, σύμφωνα με πηγές, από εκεί αναχώρησαν 32,9 εκατομμύρια τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων το 2025.Η Ουκρανία διεξάγει τακτικά επιθέσεις σε εγκαταστάσεις εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου και σε διυλιστήρια πετρελαίου της Ρωσίας σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ