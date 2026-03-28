Η γαλλική αστυνομία απέτρεψε την τελευταία στιγμή βομβιστική επίθεση στη Bank of America στο Παρίσι
Σύμφωνα με το Associated Press, η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα, που μόλις είχε  τοποθετήσει στην είσοδο του καταστήματος έναν εκρηκτικό μηχανισμό, φτιαγμένο από πέντε λίτρα υγρού

Η γαλλική αστυνομία φέρεται να απέτρεψε την τελευταία στιγμή μια βομβιστική επίθεση έξω από μια αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι νωρίς σήμερα, όταν συνέλαβε έναν άνδρα που επρόκειτο να πυροδοτήσει έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αναφέρει το Associated Press.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 π.μ. (01:30 GMT) μπροστά από κτίριο της Bank of America στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, λίγα τετράγωνα μακριά από τα Ηλύσια Πεδία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα, που μόλις είχε  τοποθετήσει στην είσοδο του καταστήματος έναν εκρηκτικό μηχανισμό, φτιαγμένο από πέντε λίτρα υγρού, που πιστεύεται ότι είναι καύσιμο, και σε ένα σύστημα ανάφλεξης.

