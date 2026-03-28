Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.
Η γαλλική αστυνομία απέτρεψε την τελευταία στιγμή βομβιστική επίθεση στη Bank of America στο Παρίσι
Η γαλλική αστυνομία φέρεται να απέτρεψε την τελευταία στιγμή μια βομβιστική επίθεση έξω από μια αμερικανική τράπεζα στο Παρίσι νωρίς σήμερα, όταν συνέλαβε έναν άνδρα που επρόκειτο να πυροδοτήσει έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αναφέρει το Associated Press.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3:30 π.μ. (01:30 GMT) μπροστά από κτίριο της Bank of America στο 8ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, λίγα τετράγωνα μακριά από τα Ηλύσια Πεδία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα, που μόλις είχε τοποθετήσει στην είσοδο του καταστήματος έναν εκρηκτικό μηχανισμό, φτιαγμένο από πέντε λίτρα υγρού, που πιστεύεται ότι είναι καύσιμο, και σε ένα σύστημα ανάφλεξης.
🚨🇫🇷🇺🇸 Un attentat à été déjoué cette semaine à Paris contre les locaux de Bank of America.— Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) March 28, 2026
Dans la nuit de jeudi à vendredi (à 3h25 du matin), un attentat a été déjoué devant les locaux de la Bank of America, rue La Boétie dans le 8e arrondissement de Paris.
Un individu a… pic.twitter.com/BMy8KVhb7i
