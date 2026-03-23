Η Γερμανία ζητά εξηγήσεις από τον Ούγγρο ΥΠΕΞ, φέρεται να ενημέρωνε τον Λαβρόφ για τις διαβουλεύσεις εντός της ΕΕ
Η Γερμανία ζητά εξηγήσεις από τον Ούγγρο ΥΠΕΞ, φέρεται να ενημέρωνε τον Λαβρόφ για τις διαβουλεύσεις εντός της ΕΕ
Δημοσίευμα της Washington Post θέλει τον Πέτερ Σιγιάρτο να έχει τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων των συνεδριάσεων της ΕΕ
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας ζητά από τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας εξηγήσεις σχετικά με δημοσίευμα της Washington Post, που τον θέλει να ενημερώνει εδώ και πολύ καιρό την Μόσχα για τις διαβουλεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι πάρα πολύ σοβαροί. Οι συζητήσεις εντός της ΕΕ είναι εμπιστευτικές και βασίζονται στις αρχές που διέπουν την Ένωση, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας. Και αυτές οι αρχές είναι αδιαπραγμάτευτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάρτιν Γκίζε, αναφερόμενος σε στο σχετικό δημοσίευμα, που επικαλείται μαρτυρία «ευρωπαίου αξιωματούχου στον τομέα της ασφάλειας».
«Επί χρόνια, σε κάθε συνάντηση της ΕΕ βρισκόταν ουσιαστικά και ο Λαβρόφ στο τραπέζι», είπε o Ευρωπαίος αξιωματούχος στην Washington Post, στο πλαίσιο έρευνας της εφημερίδας σχετικά με την στήριξη της Μόσχας στον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν.
«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι πάρα πολύ σοβαροί. Οι συζητήσεις εντός της ΕΕ είναι εμπιστευτικές και βασίζονται στις αρχές που διέπουν την Ένωση, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας. Και αυτές οι αρχές είναι αδιαπραγμάτευτες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάρτιν Γκίζε, αναφερόμενος σε στο σχετικό δημοσίευμα, που επικαλείται μαρτυρία «ευρωπαίου αξιωματούχου στον τομέα της ασφάλειας».
Τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ΛαβρόφΣύμφωνα με τον ίδιο, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, είχε τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων των συνεδριάσεων της ΕΕ, προκειμένου να τον ενημερώσει σε πραγματικό χρόνο.
Instead of spreading lies and fake news, come to Budapest to support the opposition! Last time it worked… for us… https://t.co/SKg1Hfi1ud— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 22, 2026
«Επί χρόνια, σε κάθε συνάντηση της ΕΕ βρισκόταν ουσιαστικά και ο Λαβρόφ στο τραπέζι», είπε o Ευρωπαίος αξιωματούχος στην Washington Post, στο πλαίσιο έρευνας της εφημερίδας σχετικά με την στήριξη της Μόσχας στον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν.
«Δεν θα ανεχτούμε καμία παράβαση»«Δεν θα ανεχτούμε καμία παράβαση αυτών των αρχών. Εναπόκειται τώρα στην ουγγρική κυβέρνηση να απαντήσει», τόνισε ακόμη ο κ. Γκίζε και πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι κανένα κράτος-μέλος δεν μπορεί να ενεργεί αντίθετα προς τις αρχές της ΕΕ».
