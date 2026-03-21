Ποιος είναι αυτός δίπλα στη Τζέσικα Φόστερ; Γιατί μια αξιωματικός φτιαγμένη από ΑΙ πήρε τα μυαλά οπαδών του Τραμπ

Στην έρημο με παραλλαγή και καμουφλάζ. Δίπλα σε ένα μαχητικό F-22. Μαζί με τη Μελάνια Τραμπ, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και το κυριότερο δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ Μία εντυπωσιακή ξανθιά αξιωματικός, με καθαρό χαμογελαστό πρόσωπο και ωραία πόδια,χιλιάδες οπαδούς του Αμερικανού προέδρου.Όλα φαίνονται πολύ ωραία για να είναι πραγματικά και όντως έτσι συμβαίνει. Η αξιωματικός Τζέσικα Φόστερ είναι παιδί της τεχνητής νοημοσύνης και ο λογαριασμός της στo Instagram (που πλέον έχει διαγραφεί) ήταν μιαγια να τραβήξει το αντρικό κοινό σε πλατφόρμες ενηλίκων.Αυτό το μείγμα πατριωτισμού και ερωτισμού, που μερικές φορές φτάνει και στα όρια μιας μαλακής πορνογραφίας, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, γράφει η Washington Post Πρόκειται για μια στρατηγική που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος για την προσέλκυση της προσοχής στο Διαδίκτυο.Πληθώρα λογαριασμών της ακροδεξιάς στις ΗΠΑ προωθούν έναν πατριωτισμό αναμεμειγμένο με ερωτισμό, χρησιμοποιούν ψεύτικες γυναίκες και πειστικές εικόνες για να τραβήξουν το ενδιαφέρον των χρηστών με στόχοΛογαριασμοί που παρουσιάζουν γυναίκες δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη να παριστάνουν στρατιωτίνες, τις οδηγούς φορτηγών και αστυνομικίνες που υποστηρίζουν τον Τραμπ έχουν συγκεντρώσει τεράστιο κοινό σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το X.Μια παραλλαγή εφαρμόζεται μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες και στον πόλεμο του Ιράν όπου εκατοντάδες βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη δείχνουν Ιρανές στρατιωτίνες και πιλότους να επευφημούν τον στρατό της χώρας. Μικρή λεπτομέρεια: το Ιράν απαγορεύει στις γυναίκες να αναλαμβάνουν ρόλους μάχης.Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν διευκολύνει τους δημιουργούς να δημιουργούν έναν καλοφτιαγμένο χαρακτήρα και, σαν να βρίσκεται στο επίκεντρο πραγματικών γεγονότων.Για όσους «τσιμπήσουν» και αρχίσουν να αλληλεπιδρούν με τον φανταστικό χαρακτήρα, η συνέχεια είναι προδιαγεγραμμένη: τους παρασύρουν σε ψηφιακές. Έτσι, στο ενδιάμεσο του φορτωμένου προγράμματός της, η Φόστερ έβρισκε τον χρόνο για χυδαία αστεία, ομιλίες. Μια τέλεια φαντασίωση για τη γενιά των MAGA.

Η Τζόαν Ντόνοβαν, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης που μελετά τη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε στην Washington Post ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει συμβάλει στον πολλαπλασιασμό τέτοιων λογαριασμών, καθώς είναι εύκολο να δημιουργηθούν, προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής και παρέχουν στους δημιουργούς τους μια σαφή οδό προς το κέρδος.



Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, σύμφωνα με την Ντόνοβαν, είναι ότι η στρατηγική της απάτης μπορεί να μετατραπεί σε πόλεμο πληροφοριών, με τους ανώνυμους λογαριασμούς να χρησιμοποιούνται ως ένα είδος «στρατού από bot» που διανέμει μαζικά προπαγάνδα, παραπληροφόρηση ή θέματα συζήτησης σε καιρό πολέμου.



Το προσεκτικό μάτι θα έβλεπε ότι οι λεπτομέρειες στις στολές της Φόστερ δεν βγάζουν νόημα -πότε ήταν επιλοχίας και πότε… στρατηγός.



Το αντρικό κοινό όμως δεν νοιάζεται για αυτά. Αν και πολλοί κατάλαβαν ότι είναι χαρακτήρας AI, τη βομβάρδισε με 100.000 σχόλια, αλλά η Τζέσικα δεν απάντησε ποτέ.