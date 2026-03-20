Πάνω από 100 συλλήψεις στο Άμπου Ντάμπι για παραπλανητικά βίντεο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, την ώρα που οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντείνουν τη λογοκρισία
Πάνω από 100 άτομα συνελήφθησαν στο Άμπου Ντάμπι για ανάρτηση παραπλανητικών βίντεο σχετικά με τις επιθέσεις του Ιράν στο εμιράτο μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εντείνουν τη λογοκρισία, ενώ οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες για τη διάδοση ψευδών ειδήσεων.
Σύμφωνα με την WSJ, η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν 109 άτομα για την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο που παραπληροφορούσαν το κοινό κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι συλληφθέντες, από διάφορες εθνικότητες, κατηγορούνται ότι διακίνησαν λανθασμένες πληροφορίες μέσω των κοινωνικών δικτύων, περιλαμβανομένων φημών και παραπλανητικών δημοσιευμάτων που μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία στο κοινό.
Οι αρχές του Άμπου Ντάμπι προειδοποίησαν ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να υποκινήσουν την κοινή γνώμη και να εξαπλώσουν φήμες ανάμεσα στους πολίτες. Ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διέταξε τη σύλληψη 35 ατόμων που δημοσίευσαν παραπλανητικές πληροφορίες ή βίντεο σχετιζόμενα με το Ιράν και τη στρατιωτική ηγεσία του.
Κρατείται κι ένας Ευρωπαίος τουρίστας
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας Ευρωπαίος τουρίστας που συνελήφθη στο Ντουμπάι για ανάρτηση φωτογραφίας με το ξενοδοχείο Fairmont The Palm, το οποίο φλεγόταν μετά από επίθεση με ιρανικό drone. Η σύλληψη αυτή, που συνέβη στις 9 Μαρτίου, έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς ο τουρίστας κρατείται χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο ή την πρεσβεία του και φέρεται να κοιμάται στο πάτωμα και να τρέφεται μόνο με ρύζι.
Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από συλλήψεις και κατηγορίες για διάδοση ψευδών πληροφοριών, με έναν Βρετανό 60 ετών να κατηγορείται για διάδοση φημών μέσω κοινωνικών δικτύων σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι διέγραψε το βίντεο από το κινητό του μόλις του ζητήθηκε, τονίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έχουν προχωρήσει σε παρόμοια μέτρα κατά την κρίση του πολέμου, με τις αρχές να επικρίνουν τη διάδοση ψευδών ειδήσεων που σχετίζονται με τις επιθέσεις του Ιράν σε στρατηγικά σημεία στην περιοχή.
Εντείνεται η λογοκρισία
Ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις αγορές πετρελαίου και τροφίμων παγκοσμίως, με τις χώρες του Κόλπου να βρίσκονται στο επίκεντρο των επιθέσεων. Οι διεθνείς αντιδράσεις και οι διπλωματικές ανησυχίες για την κλιμάκωση του πολέμου είναι πλέον πιο έντονες, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή αναταραχών στην περιοχή.
