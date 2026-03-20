Φον ντερ Λάιεν: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ, θα βρούμε λύση για το δάνειο στην Ουκρανία
Φον ντερ Λάιεν: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ, θα βρούμε λύση για το δάνειο στην Ουκρανία
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαίνεσε τη στάση της Κύπρου και επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα βρει τρόπο να χορηγήσει το δάνειο στην Ουκρανία, παρά τις αντιρρήσεις της Ουγγαρίας
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το πέρας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η Κύπρος έχει επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος από τον πόλεμο και επαίνεσε τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για τη διαχείριση της κατάστασης. Τόνισε επίσης ότι η ΕΕ θα βρει τρόπο να χορηγήσει το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, παρά την αντίθεση της Ουγγαρίας.
«Επαινώ τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την εξαιρετική διαχείριση της κατάστασης και τη συνέχιση της προεδρίας του με αποφασιστικότητα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Ανέφερε επίσης ότι «η Κύπρος είναι ασφαλής και κανονικότητα επικρατεί στην περιοχή», επιβεβαιώνοντας την προσωπική της επίσκεψη στην Κύπρο τον Απρίλιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
«Θα το φέρουμε σε πέρας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην επιμονή του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, να διατηρήσει το βέτο του.
Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την άρνηση της Ουγγαρίας «ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας», η οποία «θα αφήσει βαθιά σημάδια» και θα βλάψει τη θέση της ΕΕ στον κόσμο.
Κύπρος: Σαφές μήνυμα ασφάλειας στην ΕΕΗ Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε την κρίσιμη θέση της Κύπρου στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί πλέον και ασφάλεια για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος έχει επηρεαστεί άμεσα από τις συγκρούσεις και η αντίδραση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη απέστειλε το μήνυμα της ενότητας και της συνεργασίας με την ΕΕ.
«Επαινώ τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την εξαιρετική διαχείριση της κατάστασης και τη συνέχιση της προεδρίας του με αποφασιστικότητα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Ανέφερε επίσης ότι «η Κύπρος είναι ασφαλής και κανονικότητα επικρατεί στην περιοχή», επιβεβαιώνοντας την προσωπική της επίσκεψη στην Κύπρο τον Απρίλιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ευρωπαϊκή Ένωση: Οδός για την εκταμίευση του δανείου στην ΟυκρανίαΗ πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ για την εκταμίευση του συμφωνηθέντος δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, παρά τις αντιρρήσεις της Ουγγαρίας.
«Θα το φέρουμε σε πέρας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην επιμονή του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, να διατηρήσει το βέτο του.
Καταδίκη της στάσης της ΟυγγαρίαςΚατά τη διάρκεια της συνόδου, οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν την «απαράδεκτη» στάση της Ουγγαρίας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι η συμφωνία πρέπει να τηρείται και ότι «κανένας δεν μπορεί να εκβιάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».
Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την άρνηση της Ουγγαρίας «ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας», η οποία «θα αφήσει βαθιά σημάδια» και θα βλάψει τη θέση της ΕΕ στον κόσμο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
