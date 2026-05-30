Μακρόν για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί: Η Γαλλία είναι περήφανη, ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι
Ο Γάλλος πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στα social media, αποθέωσε την επιτυχία της Παρί
Τα συγχαρητήριά του στην Παρί Σεν Ζερμέν για τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του Champions League έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τον θρίαμβο της γαλλικής ομάδας απέναντι στην Άρσεναλ στη Βουδαπέστη.
Ο Γάλλος πρόεδρος, μέσω ανάρτησής του στα social media, αποθέωσε την επιτυχία της Παρί, τονίζοντας την υπερηφάνεια που νιώθει η χώρα για την ιστορική διάκριση του συλλόγου.
«Ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι! Μπράβο στην PSG που κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται. Η Γαλλία είναι περήφανη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μακρόν.
Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026
