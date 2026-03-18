Εγγονός θρύλου του τένις καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων κοριτσιών στις ΗΠΑ

Bobby Riggs, the dominant figure in 1940s tennis, transitioned into an outspoken male chauvinist after his professional career. He openly disrespected female tennis players and confidently claimed he could defeat any female professional.



Ένας προπονητής τένις από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, εγγονός του θρυλικού τενίστα Μπόμπι Ριγκς, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση δύο ανήλικων μαθητριών του.Σύμφωνα με τη Daily Mail , o Ντάνιελ Τζέιμς Ριγκς, 33 ετών, είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2024 με κατηγορίες για παρακίνηση ανηλίκου και παραγωγή παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα.Ομοσπονδιακός δικαστής της Νότιας Φλόριντας του επέβαλε ποινή φυλάκισης 240 μηνών αφού ο Ριγκς παραδέχτηκε ότι εξανάγκασε και παρακίνησε τις δύο ανήλικες να εμπλακούν σε σεξουαλική δραστηριότητα μαζί του.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Ριγκς εργαζόταν ως προπονητής στην ομάδα «Team Riggs» σε κέντρο τένις του Φορτ Λόντερντεϊλ. Κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τη θέση του για να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά τα δύο κορίτσια μεταξύ του 2021 και του τέλους του 2024, αφού τα γνώρισε στο κέντρο τένις.Ο Μπόμπι Ριγκς, που πέθανε το 1995 σε ηλικία 77 ετών, ήταν τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του Grand Slam και πρώην νούμερο 1 στον κόσμο, ενώ το 1973 συμμετείχε στην περιβόητη «Μάχη των Φύλων», έναν αγώνα τένις με την τότε πρωταθλήτρια Μπίλι Τζιν Κινγκ, όπου ο Ριγκς ήθελε να αποδείξει την ανωτερότητα του ανδρικού φύλου.Όπως ακούστηκε στη δίκη, ο Ντάνιελ Τζέιμς Ριγκς χρησιμοποίησε πολλούς ανώνυμους λογαριασμούς στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων Snapchat για να προσεγγίζει τα θύματά του. Μάλιστα, φέρεται να έδινε σε μία από τις ανήλικες κοπέλες οδηγίες να διαγράφει τις συνομιλίες τους για να καλύψει την ταυτότητά του.Επιπλέον, κατηγορήθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά το ένα κορίτσι ενώ ταξίδευαν για τουρνουά στις ΗΠΑ, καθώς και στη Βραζιλία.Η αστυνομία χρησιμοποίησε στοιχεία από συνδρομητές και αρχεία χρέωσης για να συνδέσει τον Ριγκς με τους ανώνυμους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων. Ένα δεύτερο θύμα, ένα 16χρονο κορίτσι, εντοπίστηκε μέσω των αρχείων κοινωνικών μέσων.«Τα παιδιά και οι γονείς εμπιστεύονται τους προπονητές όχι μόνο για την αθλητική καθοδήγηση αλλά και για την ασφάλεια, την καθοδήγηση και το ήθος», δήλωσε ο εισαγγελέας κατά την ανακοίνωση της ποινής.«Αυτός ο κατηγορούμενος καταχράστηκε αυτής της εμπιστοσύνης με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη θέση του για να προετοιμάσει και να σεξουαλικά εκμεταλλευτεί τους ίδιους τους μαθητές που θα έπρεπε να καθοδηγεί», πρόσθεσε.Σημειώνεται ότι, κατά τη σύλληψή του, ο Ριγκς είχε παραδεχτεί την ενοχή του για δύο κατηγορίες εξαναγκασμού και παρακίνησης ανηλίκου σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Ο Ριγκς βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή του Πωλ Ρέιν Ντετένσιον Φασιλίτι στη Πομπάνο, Φλόριντα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές σε ποια ομοσπονδιακή φυλακή θα εκτίσει την ποινή του.



Μετά την αποφυλάκισή του, ο Ριγκς θα πρέπει να καταχωρηθεί ως σεξουαλικός παραβάτης, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας του.



Πριν στραφεί στην προπονητική, ο Ριγκς είχε κάποια επιτυχία από μόνος του, κατακτώντας το εθνικό τίτλο ομάδας για τη Φλόριντα το 2009. Ένα χρόνο αργότερα, κέρδισε το πρωτάθλημα διπλών στο λύκειο, σύμφωνα με βιογραφικά σε ιστοσελίδες αθλητικών προγραμμάτων πανεπιστημίων.



Ο Ριγκς αγωνίστηκε για την ομάδα τένις του Πανεπιστημίου Κορνέλ το 2011 και το 2012 και έπαιξε τένις για το Πανεπιστήμιο Λιν το 2014 και το 2015, σύμφωνα με βιογραφικά από τα αντίστοιχα πανεπιστήμια.