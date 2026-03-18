Μυστήριο με καθιστούς σκελετούς Γαλατών που βρέθηκαν στη Ντιζόν

Προ εκπλήξεως βρέθηκαν τα παιδιά δημοτικού σχολείου στην ανατολική Γαλλία όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με ένα παράξενο θέαμα δίπλα στην αυλή: έναν σκελετό σε όρθια στάση, που ξεπρόβαλε από έναν κυκλικό λάκκο.Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά σκελετών που ανακαλύφθηκαν στην πόλη της Ντιζόν , τα οποία είχαν ταφεί σε καθιστή στάση με το πρόσωπο στραμμένο προς τα δυτικά. Οι επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν γιατί οι αρχαίοι Γαλάτες επέλεξαν να θάβουν μερικούς από τους νεκρούς τους με αυτόν τον τρόπο και αν οι άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί.Ο τελευταίος σκελετός, ο οποίος είναι εξαιρετικά καλά διατηρημένος, βρέθηκε δίπλα στο δημοτικό σχολείο Josephine Baker, σύμφωνα με τον Guardian . Όπως και άλλοι τέσσερις που ανακαλύφθηκαν κοντά νωρίτερα αυτό το μήνα, κάθεται όρθιος στον πυθμένα ενός λάκκου πλάτους ενός μέτρου. Τα χέρια του σκελετού ακουμπάνε στα γόνατά του. Όπως και οι άλλοι, έχει την πλάτη του στραμμένη προς τον ανατολικό τοίχο, ενώ το βλέμμα του κατευθύνεται προς τα δυτικά.Πέρυσι, ανακαλύφθηκαν 13 ακόμη σκελετοί σε απόσταση περίπου 20 μέτρων, στον ίδιο χώρο ανασκαφών. Τα σώματα εκτιμάται ότι χρονολογούνται από το 300 π.Χ. έως το 200 π.Χ. περίπου.Τα τελευταία 30 χρόνια, οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν αποκαλύψει ότι η Ντιζόν ήταν κάποτε ένα ιδιαίτερο μέρος για τους Γαλάτες, μια κελτική φυλή που είναι ίσως πιο γνωστή από το γαλλικό κόμικ «Αστερίξ και Οβελίξ».Οι Γαλάτες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά περίπου τον 5ο αιώνα π.Χ., καταλαμβάνοντας εκτεταμένες περιοχές της σημερινής Γαλλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας και ανατολικά.Λίγα είναι γνωστά για τον πολιτισμό τους πέρα από τα γραπτά άλλων και αυτά μπορεί να είναι μεροληπτικά, όπως εκείνα που κατέγραψε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας, ο οποίος κατέκτησε τους Γαλάτες το 50 π.Χ.Συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων ανακαλύψεων το 1992, έχουν ανακαλυφθεί περίπου 20 τάφοι με καθισμένους Γαλάτες σε μια μικρή περιοχή στο κέντρο της πόλης της Ντιζόν. Αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τέταρτο των 75 τάφων με καθισμένους Γαλάτες που έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως. Άλλες τοποθεσίες έχουν ανακαλυφθεί στη Γαλλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.Ο Ρεζίς Λαμπόν, ερευνητής στο γαλλικό αρχαιολογικό ινστιτούτο Inrap, δήλωσε ότι οι τελευταίοι σκελετοί ήταν «ιδιαίτερα εντυπωσιακές ανακαλύψεις». «Δεδομένου του αριθμού και της ποιότητας αυτών των ανακαλύψεων, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε ένας σημαντικός γαλατικός οικισμός στη Ντιζόν», δήλωσε στο AFP.Ωστόσο, πολλά παραμένουν άγνωστα. Ήταν αυτή η παράξενη ταφή τιμωρία για ανθρώπους που είχαν διαπράξει αδικήματα ή ανταμοιβή για τους ισχυρούς; Πέντε από τους σκελετούς παρουσιάζουν σημάδια βίας, μεταξύ των οποίων ένα με θανατηφόρο τραύμα στο κρανίο.

Εκτός από ένα βραχιόλι, το οποίο χρονολογεί τον οικισμό στην γαλατική περίοδο, δεν βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα ή κοσμήματα ανάμεσα στα πτώματα της Ντιζόν. Όλοι ήταν άνδρες, με ύψος μεταξύ 1,62 και 1,82, εκτός από ένα παιδί που ανακαλύφθηκε το 1992.



Τα δόντια τους είχαν διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση ενώ τα οστά τους παρουσιάζουν ίχνη οστεοαρθρίτιδας, γεγονός που υποδηλώνει έντονη σωματική δραστηριότητα.