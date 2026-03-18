Ψήφισαν… όλοι τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Εκλογική νίκη με 99,93% και «πάρτι» στα social media για το 0,07% στη Βόρεια Κορέα που δεν τον ψήφισε
Με ποσοστό που αγγίζει το απόλυτο, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας ανακοίνωσε ακόμη μία εκλογική «νίκη», με το κυβερνών κόμμα του Κιμ Γιονγκ Ουν να συγκεντρώνει το... 99,93% των ψήφων στις εκλογές για την Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η συμμετοχή έφτασε στο... εντυπωσιακό 99,99%, με τους πολίτες να καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο ανά περιφέρεια, προτεινόμενο από το Εργατικό Κόμμα.

Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική και χωρίς πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό.

Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν συμμετείχε ως υποψήφιος, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα επαναδιοριστεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχο του στη χώρα.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια «λιγότερο οπισθοδρομική» χώρα.

Ενισχύεται ο ρόλος της αδερφής του

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενίσχυση της θέσης της αδελφής του ηγέτη, Κιμ Γιο-γιονγκ, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η 38χρονη θεωρείται βασική υποψήφια για τη διαδοχή, τουλάχιστον σε μεταβατικό επίπεδο, μέχρι να είναι έτοιμη να αναλάβει η εξουσία η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου-ε.

Πάρτι στο «Χ» για το εκλογικό αποτέλεσμα

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, σχόλια με έντονη ειρωνική διάθεση κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα την πλατφόρμα «X».

Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ποσοστό του 0,07% που φέρεται να μην στήριξε το καθεστώς, αναρτώντας χαρακτηριστικά τη φράση «Βρείτε το  0,07%», μετατρέποντας το συγκεκριμένο στοιχείο σε viral θέμα συζήτησης.

