Ψήφισαν… όλοι τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Εκλογική νίκη με 99,93% και «πάρτι» στα social media για το 0,07% στη Βόρεια Κορέα που δεν τον ψήφισε
Κάλπες για την Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση στη Βόρεια Κορέα, με τα αποτελέσματα να είναι, ως γνωστόν, προδιαγεγραμμένα - «Βρείτε το 0,07 που δεν τον ψήφισε», σχολιάζουν ειρωνικά χρήστες των social media
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η συμμετοχή έφτασε στο... εντυπωσιακό 99,99%, με τους πολίτες να καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο ανά περιφέρεια, προτεινόμενο από το Εργατικό Κόμμα.
Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική και χωρίς πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό.
Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν συμμετείχε ως υποψήφιος, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα επαναδιοριστεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την οποία κατέχει από το 2016, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχο του στη χώρα.
2026 North Korea parliamentary elections— OSZ (@OpenSourceZone) March 17, 2026
🔴PTC+Allies - 99.93% (-0.07)
⚪️Against - 0.07% (+0.07)
(+/- vs last election) pic.twitter.com/hsCn4ZPp1v
Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια «λιγότερο οπισθοδρομική» χώρα.
Ενισχύεται ο ρόλος της αδερφής τουΙδιαίτερη σημασία αποκτά η ενίσχυση της θέσης της αδελφής του ηγέτη, Κιμ Γιο-γιονγκ, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η 38χρονη θεωρείται βασική υποψήφια για τη διαδοχή, τουλάχιστον σε μεταβατικό επίπεδο, μέχρι να είναι έτοιμη να αναλάβει η εξουσία η κόρη του Κιμ, Κιμ Τζου-ε.
Πάρτι στο «Χ» για το εκλογικό αποτέλεσμαΛίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, σχόλια με έντονη ειρωνική διάθεση κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα την πλατφόρμα «X».
Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ποσοστό του 0,07% που φέρεται να μην στήριξε το καθεστώς, αναρτώντας χαρακτηριστικά τη φράση «Βρείτε το 0,07%», μετατρέποντας το συγκεκριμένο στοιχείο σε viral θέμα συζήτησης.
BREAKING:— Saffron Sniper (@Saffron_Sniper1) March 18, 2026
Supreme leader Kim Jong-un has won North Korea's parliamentary elections with 99.93% of the vote.
Kim has decided to personally find and satisfy those 0.07% of people.
God bless them💀 pic.twitter.com/81C8OoGhNV
Well the 0.07% better find a safe place to hide.— Political Congress (@insatiblepol) March 18, 2026
First we find who are those 0.07% people’s didn’t voted 🗳️ for me, then we we celebrate the victory ✌🏻 https://t.co/4dhcJfW3Ft pic.twitter.com/JzqNQttUnI— The Popcorn Buddy (@ThePopcornBuddy) March 18, 2026
The 0.07% who didn’t vote for Kim Jong-un https://t.co/hQgHwEyfmm pic.twitter.com/dC4WDCzl6g— Skint Eastwood (@Skint_Eastwood1) March 17, 2026
