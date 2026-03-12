Η Πιονγκγιάνγκ δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν να πυροβολεί με πιστόλι
Η Πιονγκγιάνγκ δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει την κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν να πυροβολεί με πιστόλι
Πατέρας και κόρη επισκέφτηκαν εργοστάσιο που κατασκευάζει πιστόλια και ελαφρά όπλα νέου τύπου και τα δοκίμασαν - «Καλλιεργούν την εικόνα μιας ισχυρής και επιβλητικής διαδόχου» λέει ειδικός
Φωτογραφία της έφηβης κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, να πυροβολεί με πιστόλι έδωσαν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας την Πέμπτη 12 Μαρτίου, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια ότι προορίζεται για διάδοχός του.
Στην επίμαχη φωτογραφία η Κιμ Τζου Ε εμφανίζεται να πυροβολεί σε σκοπευτήριο, έχοντας κλείσει το ένα μάτι, ενώ από την κάννη του όπλου φαίνονται να ξεπηδούν φλόγες. Άλλες εικόνες καταγράφουν τη νεαρή να συνοδεύει τον πατέρα της κατά την επίσκεψή του σε «μεγάλο εργοστάσιο πυρομαχικών» που παράγει νέου τύπου πιστόλια και άλλα «φορητά ελαφρά όπλα», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Φορώντας πανομοιότυπα δερμάτινα μπουφάν (ένδυμα που στη Βόρεια Κορέα συνδέεται συχνά με την εξουσία) ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του παρακολούθησαν ενημέρωση από αξιωματούχους και επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Έκαναν μάλιστα και μια στάση στο σκοπευτήριο της μονάδας, όπου ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δοκίμασε και ο ίδιος το «νέου τύπου» πιστόλι που κατασκευάζεται εκεί, εκφράζοντας ικανοποίηση για την «εξαιρετική απόδοσή» του.
Υπενθυμίζεται ότι η Τζου Ε είχε εμφανιστεί και σε σειρά επίσημων φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, με αφορμή τις τελικές εργασίες του συνεδρίου του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Οι επαναλαμβανόμενες δημόσιες εμφανίσεις της έχουν ενισχύσει την εκτίμηση ότι θεωρείται πιθανή διάδοχος του πατέρα της.
Η οικογένεια Κιμ κυβερνά τη Βόρεια Κορέα επί δεκαετίες, με το καθεστώς να έχει δημιουργήσει ισχυρή προσωπολατρία γύρω από τα μέλη της, που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της απομονωμένης χώρας.
Παρά το νεαρό της ηλικίας της Τζου Ε, «φαίνεται ότι το καθεστώς προσπαθεί να καλλιεργήσει την εικόνα μιας ισχυρής και επιβλητικής γυναίκας», δήλωσε στο AFP ο Λιμ Εουλ-Τσουλ, ειδικός για τη Βόρεια Κορέα στο Πανεπιστήμιο Kyungnam της Νότιας Κορέας. Όπως πρόσθεσε, «η σκηνή όπου πυροβολεί με πιστόλι στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά ενός στρατιωτικού ηγέτη».
Στην επίμαχη φωτογραφία η Κιμ Τζου Ε εμφανίζεται να πυροβολεί σε σκοπευτήριο, έχοντας κλείσει το ένα μάτι, ενώ από την κάννη του όπλου φαίνονται να ξεπηδούν φλόγες. Άλλες εικόνες καταγράφουν τη νεαρή να συνοδεύει τον πατέρα της κατά την επίσκεψή του σε «μεγάλο εργοστάσιο πυρομαχικών» που παράγει νέου τύπου πιστόλια και άλλα «φορητά ελαφρά όπλα», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Φορώντας πανομοιότυπα δερμάτινα μπουφάν (ένδυμα που στη Βόρεια Κορέα συνδέεται συχνά με την εξουσία) ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του παρακολούθησαν ενημέρωση από αξιωματούχους και επιθεώρησαν τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Έκαναν μάλιστα και μια στάση στο σκοπευτήριο της μονάδας, όπου ο Βορειοκορεάτης ηγέτης δοκίμασε και ο ίδιος το «νέου τύπου» πιστόλι που κατασκευάζεται εκεί, εκφράζοντας ικανοποίηση για την «εξαιρετική απόδοσή» του.
Υπενθυμίζεται ότι η Τζου Ε είχε εμφανιστεί και σε σειρά επίσημων φωτογραφιών που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα, με αφορμή τις τελικές εργασίες του συνεδρίου του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Οι επαναλαμβανόμενες δημόσιες εμφανίσεις της έχουν ενισχύσει την εκτίμηση ότι θεωρείται πιθανή διάδοχος του πατέρα της.
Η οικογένεια Κιμ κυβερνά τη Βόρεια Κορέα επί δεκαετίες, με το καθεστώς να έχει δημιουργήσει ισχυρή προσωπολατρία γύρω από τα μέλη της, που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πολιτική και κοινωνική ζωή της απομονωμένης χώρας.
Παρά το νεαρό της ηλικίας της Τζου Ε, «φαίνεται ότι το καθεστώς προσπαθεί να καλλιεργήσει την εικόνα μιας ισχυρής και επιβλητικής γυναίκας», δήλωσε στο AFP ο Λιμ Εουλ-Τσουλ, ειδικός για τη Βόρεια Κορέα στο Πανεπιστήμιο Kyungnam της Νότιας Κορέας. Όπως πρόσθεσε, «η σκηνή όπου πυροβολεί με πιστόλι στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά ενός στρατιωτικού ηγέτη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα