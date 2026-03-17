Μετεωρίτης έγινε ορατός σε πολλές πολιτίες των ΗΠΑ, έκανε θόρυβο σαν έκρηξη: Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τη NASA, αυτόπτες μάρτυρες από 10 πολιτείες, την Ουάσινγκτον και την καναδική επαρχία Οντάριο ανέφεραν σήμερα ότι είδαν μια «λαμπρή πύρινη σφαίρα» λίγο πριν τις 9 το πρωί (τοπική ώρα Ανατολικής Ακτής). Μάλιστα, το παράρτημα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (National Weather Service - NWS) στο Πίτσμπουργκ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο υπαλλήλου της, στο οποίο καταγράφεται ο αστεροειδής να διασχίζει τον ουρανό.







One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

Ενέργεια αντίστοιχη με 250 τόνους δυναμίτη Η NASA εξήγησε ότι ο θόρυβος προκλήθηκε τη στιγμή που ο αστεροειδής διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα, «δημιουργώντας ένα κύμα πίεσης» που έφτασε μέχρι την επιφάνεια της Γης. Κατά τον κατακερματισμό του, το αντικείμενο απελευθέρωσε ενέργεια αντίστοιχη με 250 τόνους TNT. Η διαστημική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ο κρότος ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να προκαλέσει δονήσεις σε κατοικίες.



Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ χαρακτήρισε το αντικείμενο ως μετεωρίτη νωρίτερα την ίδια ημέρα. Ο όρος χρησιμοποιείται για κάθε μικρό διαστημικό σώμα που εισέρχεται στην ατμόσφαιρα της Γης. Η ανίχνευση έγινε μέσω ειδικού οργάνου, γνωστού ως γεωστατικός χαρτογράφος κεραυνών (geostationary lightning mapper), το οποίο εντοπίζει γρήγορες λάμψεις στην ατμόσφαιρα και χρησιμοποιείται κυρίως για τη συνεχή καταγραφή κεραυνών, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA). Το ίδιο σύστημα μπορεί να εντοπίζει και μετέωρα, καθώς παρουσιάζουν παρόμοιες φωτεινές εκλάμψεις.



An asteroid weighing seven tons and traveling at 45,000 miles per hour zoomed over the skies of Cleveland and Pennsylvania as a meteor today, causing a loud boom that some residents mistook for an explosion. https://t.co/YbCQBXVuJp pic.twitter.com/mwEG71MyRi — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026 Κλείσιμο

Η NWS δημοσιοποίησε και φωτογραφία, στην οποία καταγράφεται πράσινη λάμψη πάνω από το Κλίβελαντ από το συγκεκριμένο όργανο.



Ορατός σε ύψος 80 χιλιομέτρων Ανάλυση δεδομένων της NASA δείχνει ότι ο αστεροειδής έγινε αρχικά ορατός σε ύψος περίπου 80 χιλιομέτρων πάνω από τη λίμνη Ίρι, στα ανοικτά της πόλης Λορέιν στο Οχάιο. Στη συνέχεια κινήθηκε προς τα νοτιοανατολικά με ταχύτητα περίπου 72.000 χιλιομέτρων την ώρα, διανύοντας απόσταση περίπου 55 χιλιομέτρων στην ανώτερη ατμόσφαιρα, πριν διαλυθεί πάνω από την περιοχή Βάλεϊ Σίτι, επίσης στο Οχάιο.



The latest GLM imagery (1301Z) does suggest that the boom was a result of a meteor. pic.twitter.com/CH7oJ4Q1OY — NWS Cleveland (@NWSCLE) March 17, 2026



Η NASA ανέφερε ότι θραύσματα του μετεώρου ενδέχεται να διασκορπίστηκαν στην περιοχή της κομητείας Μεντίνα στο Οχάιο.



Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και τις τελευταίες εβδομάδες στον ουρανό της πολιτείας. Στα μέσα Φεβρουαρίου, ένα μετέωρο καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού σπιτιού γύρω στις 23:30, σύμφωνα με το δίκτυο WNBS. Επιπλέον, μια ακόμη «πύρινη σφαίρα» καταγράφηκε σε βίντεο στις 15 Μαρτίου, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.