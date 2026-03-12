«Μακρύ χέρι» της Άγκυρας στα Κατεχόμενα με ραντάρ, αντιαεροπορικά και σύστημα παρακολούθησης ναυσιπλοΐας

Τι προβλέπει το σχέδιο της - Δημιουργείται δίκτυο που παρακολουθεί αεροπορική και ναυτική κίνηση στην περιοχή





Άγκυρα αξιοποιεί τη νέα αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική της παρουσία στα κατεχόμενα, στήνοντας ένα πολυεπίπεδο πλέγμα επιτήρησης, αεράμυνας και συλλογής πληροφοριών που δεν περιορίζεται μόνο στον αέρα, αλλά επεκτείνεται και στη θάλασσα.Σύμφωνα με σημερινό το δημοσίευμα της Cyprus Times, στη Λευκωσία , το τουρκικό σχέδιο περιλαμβάνει ήδη ανεπτυγμένα συστήματα αεράμυνας, υπερσύγχρονα ραντάρ και νέο δίκτυο παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, με όλα τα δεδομένα να διοχετεύονται απευθείας στην Τουρκία Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από το περασμένο καλοκαίρι έχει εγκατασταθεί στα κατεχόμενα το σύστημα, σχεδιασμένο για αντιμετώπιση εναέριων απειλών χαμηλού ύψους, ιδίως μη επανδρωμένων αεροσκαφών.Στη συνέχεια αναπτύχθηκε και το αντιαεροπορικόστην περιοχή της Κερύνειας, με δυνατότητες εντοπισμού και προσβολής αεροσκαφών, ελικοπτέρων και drones. Στο ίδιο πλέγμα εντάσσεται και το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Vural, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε ήδη αναπτυχθεί από πέρσι στις κατεχόμενες περιοχές.Στο κάδρο προστίθεται, ένα ακόμη αντιαεροπορικό σύστημα μικρής ακτίνας με πυροβόλο 40 χιλιοστών, για το οποίο υπάρχουν τουρκικές αναφορές ότι μεταφέρθηκε τις τελευταίες ημέρες μαζί με τα έξι τουρκικά μαχητικά F-16 που αναπτύχθηκαν στα κατεχόμενα Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε επισήμως στις 9 Μαρτίου ότι έξι F-16 και συστήματα αεράμυνας αναπτύχθηκαν στο ψευδοκράτος, χωρίς να κατονομάσει αναλυτικά όλους τους τύπους των συστημάτων.Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν αφορά μόνο τα όπλα αλλά την αρχιτεκτονική ελέγχου.Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευαστικές εργασίες για τρεις σταθμούς επιτήρησης θαλάσσιας κυκλοφορίας στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο του έργου Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri, δηλαδή του συστήματος υπηρεσιών κυκλοφορίας πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο.Οι σταθμοί αυτοί συνδέονται με κέντρο ελέγχου στα κατεχόμενα, ενώ τα δεδομένα θα μεταβιβάζονται και στο αντίστοιχο τουρκικό κέντρο στη Μερσίνα.Ο ίδιος δήλωσε ότι ο στόχος είναι το σύστημα να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και ότι θα επιτρέπει παρακολούθηση 24 ώρες το 24ωρο με ραντάρ, κάμερες, εξοπλισμό επικοινωνιών και σύστημα αυτόματης αναγνώρισης.

Η Τουρκία δεν περιορίζεται σε μια επίδειξη σημαίας ή σε μια περιστασιακή στρατιωτική ενίσχυση. Χτίζει σταδιακά ένα ενιαίο σύστημα επιτήρησης και ελέγχου, μέσα από το οποίο θα έχει διαρκή εικόνα για αεροπορική και ναυτική κίνηση στην περιοχή.



Στρατηγική κίνηση Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι τα Κατεχόμενα εντάσσονται όλο και πιο βαθιά στη στρατιωτική και επιχειρησιακή ομπρέλα της Τουρκίας.



Τα επίγεια αντιαεροπορικά συστήματα, τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, τα ραντάρ στα υψώματα και το νέο σύστημα ελέγχου της ναυσιπλοΐας δεν λειτουργούν ως μεμονωμένα εργαλεία. Συνδέονται σε ενιαίο δίκτυο, με την Τουρκία να αποκτά περισσότερη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης, παρακολούθησης και επιχειρησιακού ελέγχου στην Ανατολική Μεσόγειο.



Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα πίσω από τον λεγόμενο τουρκικό «Ατσάλινο Θόλο» στα Κατεχόμενα. Δεν πρόκειται μόνο για άμυνα.



Πρόκειται για σταθερή μετατροπή της κατεχόμενης Κύπρου σε προωθημένο κόμβο στρατιωτικής επιτήρησης της Άγκυρας απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και απέναντι σε κάθε κίνηση στην ευρύτερη θαλάσσια και εναέρια περιοχή της Κύπρου.