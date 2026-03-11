«Έριξε πάνω του βενζίνη και έβαλε φωτιά»: Τι λένε οι ελβετικές Αρχές για τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο

Το περιστατικό προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση - Η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα ότι προκρίνει το ενδεχόμενο «σκόπιμης ενέργειας», αν και αποκλείει «προς το παρόν» το κίνητρο της τρομοκρατίας





Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες αργά το απόγευμα σε λεωφορείο στην πόλη Κέρτσερς και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό πέντε, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, επεσήμανε η αστυνομία του καντονιού.



Μαρσιάλ Πουγκέν, υπεύθυνος επικοινωνίας της αστυνομίας του Φριμπούρ, επιβεβαίωσε ότι «προκρίνεται το ενδεχόμενο σκόπιμης ενέργειας», αν και πρόσθεσε ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει» ότι πρόκειται για











Σήμερα τόνισε ότι στο περιστατικό «δεν εμπλέκονται άλλα οχήματα, μόνο το λεωφορείο. Και αυτό το λεωφορείο πήρε φωτιά (…) προσπαθούμε να καθορίσουμε τους ακριβείς λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό».



Οι ερευνητές εξετάζουν τις αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο έριξε πάνω του εύφλεκτη ουσία, δήλωσε η Κρίστα Μπίλμαν εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Κλείσιμο αυτοπυρπολήθηκε. Έριξε πάνω του βενζίνη και μετά έβαλε φωτιά».



Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο λεωφορείο την ώρα του συμβάντος, το οποίο σημειώθηκε περίπου στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 ώρα Ελλάδας) στον κεντρικό δρόμο της Κέρτσερς.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες πολλών μέτρων ύψους να βγαίνουν από τα μεσαία παράθυρα του οχήματος.



Σύμφωνα με τον Πουγκέν, τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση. Ο τρίτος τραυματίας «επέστρεψε σπίτι του τη νύκτα». Επιπλέον δύο ακόμη τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.



Οι ελβετικές αρχές έχουν ανακοινώσει τη διεξαγωγή συνέντευξης Τύπου σήμερα στις 14:00 (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας) στα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας του Φριμπούρ.



Ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και σημείωσε ότι οι αρχές ερευνούν το περιστατικό. «Μου προκαλεί σοκ και θλίψη το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια σοβαρή πυρκαγιά στην Ελβετία», έγραψε στο Χ.



Την Πρωτοχρονιά ξέσπασε πυρκαγιά σε μπαρ στο θέρετρο σκι του Κραν Μοντανά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 115.