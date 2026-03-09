Τραμπ για άνοδο πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια: «Μικρό τίμημα για την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου»

Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει τις ανησυχίες για την αύξηση των τιμών καυσίμων λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν – Στα 3,45 δολάρια το γαλόνι η βενζίνη στις ΗΠΑ