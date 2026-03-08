Βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν έπεσε σε πάρκινγκ στο Τελ Αβίβ και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους, το protothema βρέθηκε στο σημείο

Στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο του στρατού το οποίο συνέλεξε υλικό και φωτογράφισε τόσο τον κρατήρα όσο και τα θραύσματα προκειμένου να δει εάν πρόκειται για νέου τύπου πυραυλικό σύστημα από το Ιράν.



Πέντε τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του χτυπήματος του Ιράν με βαλλιστικό πύραυλο στο Ισραήλ νωρίτερα. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ένας από τους βαλλιστικούς πυραύλους που στέλνει κατά κύματα η Τεχεράνη διέσπασε την ισραηλινή αεράμυνα και έπληξε ανοιχτό χώρο στάθμευσης νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ.Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr στην περιοχή, Γιάννης Χαραμίδης, από το πλήγμα τραυματίστηκαν πέντε εργαζόμενοι με τον έναν σοβαρά, αν και σε απόσταση 150 μέτρων υπάρχει καταφύγιο. Παράλληλα, τουλάχιστον 10 οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.