Το protothema στο βομβαρδισμένο ξενοδοχείο στη Βηρυτό με τους 4 νεκρούς και στο Τελ Αβίβ που ηχούν διαρκώς σειρήνες
Το protothema στο βομβαρδισμένο ξενοδοχείο στη Βηρυτό με τους 4 νεκρούς και στο Τελ Αβίβ που ηχούν διαρκώς σειρήνες

Οι ανταποκριτές του protothema.gr μεταδίδουν εικόνες από τη Βηρυτό και το Τελ Αβίβ

Το protothema στο βομβαρδισμένο ξενοδοχείο στη Βηρυτό με τους 4 νεκρούς και στο Τελ Αβίβ που ηχούν διαρκώς σειρήνες
Αποστολή στο Ισραήλ: Γιάννης Χαραμίδης
Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισραηλινού πλήγματος με drone σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Βηρυτού.

Το κτίριο, σύμφωνα με πληροφορίες, φιλοξενούσε εκτοπισμένους πολίτες που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω των συγκρούσεων στον νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού. Μετά το πλήγμα ακολούθησαν επιχειρήσεις διάσωσης για τον εντοπισμό τραυματιών και πιθανών εγκλωβισμένων.

Ο ανταποκριτής του protothema.gr  στη Βηρυτό, Μαρίνος Αλειφέρης, βρέθηκε στο σημείο την επόμενη ημέρα της επίθεσης και κατέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.


Σειρήνες ηχούν και στο Τελ Αβίβ

Οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ηχούν ξανά στο Τελ Αβίβ, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα πυραυλική επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ

Ο απεσταλμένος του protothema.gr στο Τελ Αβιβ Γιάννης Χαραμίδης, μεταδίδει ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με διαδοχικούς συναγερμούς σε περιοχές του κεντρικού Ισραήλ.

Ο απεσταλμένος μας στο Τελ Αβιβ Γιάννης Χαραμίδης
Αποστολή στο Ισραήλ: Γιάννης Χαραμίδης
Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
