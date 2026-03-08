Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί ως διάδοχος του Χαμενεΐ ο γιος του, γιατί δεν ανακοινώνεται το όνομά του
Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα υπάρχουν ακόμα διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο της δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης
Η Συνέλευση των Ειδικών στο Ιράν φαίνεται να έχει καταλήξει σε υποψήφιο για τον διάδοχο του Αλί Χαμενεΐ, αλλά η επίσημη ανακοίνωση καθυστερεί λόγω ασφαλείας και διαδικαστικών ζητημάτων.
Ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, που είναι υπεύθυνη για τον διορισμό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε στο Mehr News ότι η Συνέλευση έχει σε γενικές γραμμές συμφωνήσει σε έναν υποψήφιο, αλλά «κάποια εμπόδια σχετικά με τη διαδικασία πρέπει να επιλυθούν».
Ο Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ, εκπρόσωπος της επαρχίας Κουζεστάν στη Συνέλευση, ανέφερε ότι οι τρέχουσες συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέπουν στα μέλη να συγκεντρωθούν δια ζώσης για την επίσημη επιλογή του νέου ηγέτη.
Φήμες για τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα
Πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων αναφέρουν ότι η Συνέλευση έχει ήδη επιλέξει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως διάδοχο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο της δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης.
Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ θεωρείται εδώ και χρόνια μια από τις ισχυρότερες αλλά ταυτόχρονα λιγότερο προβεβλημένες προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με σημαντική επιρροή στον πολιτικό και στρατιωτικό μηχανισμό του Ιράν, ενισχυμένη από τους δεσμούς του με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).
Παιδικά χρόνια και εκπαίδευση
Γεννημένος το 1969 στη Μασάντ, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, μεγάλωσε σε ένα έντονα πολιτικοποιημένο περιβάλλον μαζί με τα έξι αδέλφια του. Τα παιδικά του χρόνια επηρεάστηκαν από τη δράση του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, εναντίον του Σάχη, που οδήγησε σε επανειλημμένες συλλήψεις από τη μυστική αστυνομία SAVAK.
Μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οικογένεια μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου ο Μοτζάμπα φοίτησε στο ελίτ λύκειο Αλάβι, από όπου αποφοίτησε το 1987. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εντάχθηκε στο IRGC και υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν – Ιράκ, όπου ανέπτυξε σημαντικές διασυνδέσεις με μελλοντικούς ηγέτες της χώρας.
Σπουδές και πολιτική επιρροή
Το 1989, με την ανάληψη της ανώτατης ηγεσίας από τον πατέρα του, η οικογένεια Χαμενεΐ απέκτησε κεντρικό ρόλο στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Μοτζάμπα σπούδασε ισλαμική θεολογία και νομολογία στην Τεχεράνη και αργότερα στην πόλη Κομ, το κύριο κέντρο σιιτικής θεολογικής εκπαίδευσης.
Παρά το χαμηλό δημόσιο προφίλ του στον κλήρο, η επιρροή του στο πολιτικό σύστημα αυξανόταν σταθερά. Θεωρείται ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, στην καταστολή διαδηλώσεων και στον έλεγχο χρηματοοικονομικών πόρων, όπως τραπεζικών λογαριασμών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η επιρροή του επεκτείνεται σε ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως η IRIB, ενισχύοντας τη θέση του στο καθεστώς.
A senior member of Iran’s Assembly of Experts said a majority consensus has been reached on a successor to Supreme Leader Ali Khamenei, but that obstacles remain before the choice can be formally announced.— Iran International English (@IranIntl_En) March 8, 2026
Mohammad Mehdi Mirbagheri, a member of the clerical body tasked with… pic.twitter.com/r2b3pPzWPz
Ποιος είναι ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ: Ο διάδοχος του Ανώτατου Ηγέτη του ΙράνΑνταποκριτής του τηλεοπτικού δικτύου Iran International ανέφερε ότι η επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν έγινε «υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης», αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του στρατιωτικού μηχανισμού του καθεστώτος στη διαδικασία διαδοχής.
Η οικογένεια του και προσωπική ζωή
Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ παντρεύτηκε το 2004 τη Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ, κόρη του συντηρητικού πολιτικού Γκολάμ-Αλί Χαντάντ-Αντέλ. Σύμφωνα με αναφορές, η σύζυγός του σκοτώθηκε κατά την πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ είχαν τρία παιδιά, για τα οποία υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες.
Τεράστια οικονομική επιρροή
Ο Μοτζάμπα τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις το 2019, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο επενδύσεων και ακινήτων, με περιουσιακά στοιχεία που εκτιμώνται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Η περιουσία του εκτείνεται από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία μέχρι πολυτελή ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας άνω των 138 εκατομμυρίων δολαρίων.
