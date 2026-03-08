Πληροφορίες ότι έχει επιλεγεί ως διάδοχος του Χαμενεΐ ο γιος του, γιατί δεν ανακοινώνεται το όνομά του

Ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ παντρεύτηκε το 2004 τη Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ, κόρη του συντηρητικού πολιτικού Γκολάμ-Αλί Χαντάντ-Αντέλ. Σύμφωνα με αναφορές, η σύζυγός του σκοτώθηκε κατά την πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ είχαν τρία παιδιά, για τα οποία υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες.Ο Μοτζάμπα τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις το 2019, αλλά κατάφερε να δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο επενδύσεων και ακινήτων, με περιουσιακά στοιχεία που εκτιμώνται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Η περιουσία του εκτείνεται από τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία μέχρι πολυτελή ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αξίας άνω των 138 εκατομμυρίων δολαρίων.