H Ισπανία στέλνει τελικά στην Κύπρο την φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος», το πιο σύγχρονο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της

Ισπανία αποστέλλει τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» στην Ανατολικό Μεσόγειο για να προσφέρει προστασία στην Κύπρο εν μέσω της έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.Η φρεγάτα θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα, η φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» το πιο σύγχρονο πλοίο του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού, συμμετείχε αρχικά σε ναυτικές επιχειρήσεις στην Βαλτική Θάλασσα, αλλά τώρα θα κατευθυνθεί προς τις ακτές της Κρήτης, φτάνοντας γύρω στις 10 Μαρτίου.Χθες σε διάγγελμά του ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε τονίσει ότι η θέση της Ισπανίας είναι «όχι στον πόλεμο», διευκρινίζοντας πως η χώρα του «δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ , είπε την Τετάρτη κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι οι Ισπανοί «χθες άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά» και ότι «συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό».Πρόσθεσε ότι «ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».Παρά ταύτα, ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο, διέψευσε ότι θα υπάρχει συνεργασία. «Η θέση μας για τον πόλεμο και τη χρήση των βάσεων δεν έχει αλλάξει», τόνισε ο υπουργός.Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είπε την Τετάρτη κατά την ενημέρωση των συντακτών ότι οι Ισπανοί «χθες άκουσαν το μήνυμα του Τραμπ δυνατά και καθαρά» και ότι «συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό». Πρόσθεσε ότι «ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους ομολόγους του στην Ισπανία».Παρά ταύτα, ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, διέψευσε ότι θα υπάρχει συνεργασία. «Η θέση μας για τον πόλεμο και τη χρήση των βάσεων δεν έχει αλλάξει», τόνισε ο υπουργός.«Η Ισπανία έχει συμπεριφερθεί απαράδεκτα» δήλωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, κατά τη συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να «διακόψει κάθε συναλλαγή» με την χώρα. «Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση» τόνισε.«Η Ισπανία δεν έχει τίποτα που να χρειαζόμαστε, πέρα από καλούς ανθρώπους· είναι ωραίοι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν ωραία ηγεσία», ανέφερε. Ο Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στις προσπάθειες να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, όπως ζήτησε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις του Ιταλού υπουργού Άμυνας Την σκέψη αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο από την Ισπανία είχε αποκαλύψει νωρίτερα στην ιταλική βουλή και ο Ιταλός υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, Γκουίντο Κροζέτο



«Σε χθεσινή μου συνάντηση με τους συναδέλφους μου της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, Πολωνίας και Γαλλίας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν διαρκή συντονισμό μεταξύ των υπουργείων Άμυνας, με στόχο την παρακολούθηση της κρίσης αυτής. Μιλώντας χθες με την Ισπανίδα ομόλογό μου και με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών που ανέφερα, αποφασίσαμε ότι, στο εσωτερικό της ΕΕ, είχε νόημα να στείλουμε ένα μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο. Κάτι που σημαίνει ότι Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», ανέφερε.



«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου».