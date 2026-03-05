Το οπλοστάσιο της ισπανικής φρεγάτας που φτάνει στην Κύπρο: Με σύγχρονους πυραύλους και ισχυρή αντιαεροπορική ικανότητα ο «Χριστόφορος Κολόμβος»

Η ισπανική φρεγάτα θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές μονάδες επιφανείας που επιχειρούν σήμερα στη Μεσόγειο

Cristóbal Colón» κλάσης F-105, το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο του ισπανικού στόλου, κατευθύνεται προς την



Πέρα όμως από την αποστολή της στην περιοχή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το ισχυρό οπλοστάσιο της φρεγάτας, η οποία θεωρείται η πιο σύγχρονη μονάδα του ισπανικού ναυτικού. Η «Cristóbal Colón» παραδόθηκε στον ισπανικό στόλο τον Οκτώβριο του 2012 και έχει μήκος 146,7 μέτρα, ενώ το εκτόπισμά της φτάνει τους 6.391 τόνους.



Η ισπανική φρεγάτα πριν τρία χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά:







Το πλοίο διαθέτει αυτονομία περίπου 4.500 ναυτικών μιλίων όταν κινείται με ταχύτητα 18 κόμβων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τους 28,5 κόμβους. Η πρόωση βασίζεται σε σύστημα CODOG, το οποίο συνδυάζει δύο αεριοστρόβιλους General Electric LM2500 και δύο πετρελαιοκινητήρες Caterpillar 3600. Επιπλέον, διαθέτει πλωριό προωθητήρα ισχύος 850 kW, που διευκολύνει τους ελιγμούς σε λιμάνια.



Συνδυάζει άμυνα και επίθεση Στον πυρήνα των δυνατοτήτων της βρίσκεται το σύστημα μάχης Aegis, ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα ναυτικής άμυνας στον κόσμο. Το σύστημα συνδυάζεται με το τρισδιάστατο ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών AN/SPY-1D της Lockheed Martin, το οποίο επιτρέπει την παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων ταυτόχρονα.



Στον αντιαεροπορικό τομέα, η φρεγάτα διαθέτει πυραύλους SM-2, οι οποίοι μπορούν να αναχαιτίζουν αεροσκάφη και πυραύλους σε αποστάσεις άνω των 150 χιλιομέτρων και σε ύψος σχεδόν 20 χιλιομέτρων. Παράλληλα φέρει πυραύλους ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) για άμυνα μικρότερης εμβέλειας.



Οι πύραυλοι αυτοί εκτοξεύονται από σύστημα κάθετης εκτόξευσης Mk 41 με 48 κελιά. Το σύστημα μπορεί να φιλοξενεί 32 πυραύλους Standard SM-2MR Block IIIA και έως 64 πυραύλους RIM-162 ESSM.



Κλείσιμο επιχειρήσεις κατά πλοίων επιφανείας. Στο οπλοστάσιό της περιλαμβάνονται οκτώ αντιπλοϊκοί πύραυλοι Harpoon RGM-84, καθώς και πυροβόλο Mk45 των 5 ιντσών. Για την άμυνα σε μικρές αποστάσεις διαθέτει δύο πυροβόλα Mk 38 των 25 χιλιοστών, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση συστήματος CIWS Meroka 20 χιλιοστών.



Στον τομέα του ανθυποβρυχιακού πολέμου, η «Cristóbal Colón» διαθέτει ενεργό και παθητικό σόναρ Raytheon DE1160 LF και τέσσερις τριπλούς εκτοξευτές τορπιλών Mk32 διαμετρήματος 324 χιλιοστών, με τορπίλες Honeywell Mk46.



Το πλοίο διαθέτει επίσης προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιμέτρων, όπως εκτοξευτές αερόφυλλων Mk36, σύστημα αντιμέτρων τορπιλών SLQ-25A Enhanced Nixie και το ηλεκτρονικό σύστημα πολέμου SLQ-380 της Indra.



Στον εξοπλισμό αισθητήρων περιλαμβάνονται επίσης ραντάρ επιφανείας SPS-67(V)4 της Raytheon, δύο φωτιστές στόχου SPG-62 Mk99, καθώς και ραντάρ ναυτιλίας Thales Scout.



Η βελτιωμένη εκδοχή των F-100 Η φρεγάτα μπορεί να μεταφέρει ένα ελικόπτερο πολλαπλών αποστολών SH-60B Seahawk, ενώ με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στον χώρο του υπόστεγου και στο κατάστρωμα πτήσης μπορεί να επιχειρεί και με ελικόπτερα τύπου NH-90.



Το πλήρωμά της αριθμεί συνήθως περίπου 205 άτομα, ενώ σε αποστολές επιχειρήσεων μπορεί να ενισχυθεί με προσωπικό ειδικών ναυτικών επιχειρήσεων και ιατρικό προσωπικό.



Ο σχεδιασμός της «Cristóbal Colón» περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από βελτιώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες φρεγάτες της ίδιας κλάσης, όπως αναβαθμίσεις στα ραντάρ SPY-1, νέο σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικού πολέμου και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων, καθώς και βελτιώσεις στα συστήματα επικοινωνιών και διοίκησης.



Με αυτό το σύνολο αισθητήρων, όπλων και συστημάτων μάχης, η ισπανική φρεγάτα θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές μονάδες επιφανείας που επιχειρούν σήμερα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερα ισχυρή αντιαεροπορική ικανότητα και δυνατότητα εμπλοκής στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.