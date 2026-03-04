Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν με ψεύτικο πρόσχημα, λέει η Ζαχάροβα
Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν με ψεύτικο πρόσχημα, λέει η Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ χαρακτήρισε κυνικό και απάνθρωπο το κάλεσμα της Ουάσινγκτον προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία από τους ηγέτες τους

Η Ρωσία κατηγόρησε τις ΗΠΑ σήμερα ότι χρησιμοποίησαν μια φανταστική απειλή από το Ιράν ως πρόσχημα για να ανατρέψουν τη συνταγματική τάξη στη χώρα και δήλωσε ότι το κάλεσμα της Ουάσινγκτον προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία από τους ηγέτες τους είναι κυνικό και απάνθρωπο.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που λάμβαναν χώρα μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, ως κάλυψη για σχέδιο αλλαγής του καθεστώτος εκεί.

Η Ρωσία έχει συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης με το Ιράν και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταδικάσει αυτό που χαρακτήρισε κυνική δολοφονία του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ το Σάββατο.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φανταστική, επινοημένη ιρανική απειλή, που έχει κατ’ επανάληψη διατυπωθεί εδώ και πολλά χρόνια, ήταν απλά πρόσχημα για την εφαρμογή ενός πολυπόθητου σχεδίου να ανατραπεί με βίαιο τρόπο η συνταγματική τάξη ενός κυρίαρχου κράτους…που δεν αρέσει στην Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ», δήλωσε η Ζαχάροβα σε δημοσιογράφους.

Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η Ζαχάροβα υπονόησε το κάλεσμά του προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία από την θρησκευτική ηγεσία.

«Είναι ακόμα πιο κυνικό και απάνθρωπο να ακούει κανείς κάλεσμα προς τους Ιρανούς να πάρουν την εξουσία, όπως λέει η Δύση, όταν η Δύση ξεριζώνει ουσιαστικά τα χέρια των Ιρανών», δήλωσε.
