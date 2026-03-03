Λαβρόφ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Οι επιθέσεις κατά του Ιράν μπορεί να προκαλέσουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων
Λαβρόφ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Οι επιθέσεις κατά του Ιράν μπορεί να προκαλέσουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων
«Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η Τεχεράνη προσπαθούσε να παράγει πυρηνικά όπλα» τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ σε συνέντευξη Τύπου, καλώντας να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και από τις δύο πλευρές
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατήγγειλε σήμερα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως ουσιαστικά έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προειδοποιώντας για τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτός έχει στην περιφερειακή ασφάλεια.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή που προκαλούν ανθρώπινα θύματα, είτε στο Ιράν είτε σε άλλες χώρες του Κόλπου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της κλιμάκωσης της επιθετικότητας γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την περιοχή.
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης ότι υπάρχει επιβεβαίωση από την IAEA και υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν επιχειρούσε να παράγει πυρηνικά όπλα, μια θέση που διαφοροποιείται από τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθούν οι στρατιωτικές ενέργειες. «Οι επιθέσεις κατά της Τεχεράνης μπορεί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων» είτε από το Ιράν είτε από άλλες χώρες, πρόσθεσε εξάλλου ο Λαβρόφ.
Απαντώντας σε πιθανότητα κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των πράξεων τους κατά του Ιράν, ο Λαβρόφ εκτίμησε ότι τέτοιες κυρώσεις δεν πρόκειται να επιβληθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι κανείς δεν θα τολμούσε να επιβάλει κυρώσεις στις ΗΠΑ.
Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ τον εαυτό τους στις διεθνείς σχέσεις και ποιο ρόλο αποδίδουν σε άλλες χώρες με πυρηνικό οπλοστάσιο. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία του Πούτιν για σύνοδο των ηγετών των «πέντε πυρηνικών δυνάμεων» παραμένει επίκαιρη και η ανάγκη για συζήτηση είναι «επιτακτική».
Επιπλέον, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να μην περιοριστεί στην επιθυμία της να ελέγξει τη Βενεζουέλα, την Κούβα και το Ιράν. «Όσον αφορά το Ιράν, ο [Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο] Ρούμπιο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, αναφέρθηκε πρόσφατα στο ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να κυβερνήσουν το Ιράν. Όπως ανακοίνωσαν ότι θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα. Τώρα δοκιμάζουν ένα παρόμοιο σχέδιο για την Κούβα. Και πιθανότατα αυτό δεν είναι το τέλος», σημείωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή που προκαλούν ανθρώπινα θύματα, είτε στο Ιράν είτε σε άλλες χώρες του Κόλπου, πρέπει να σταματήσουν αμέσως, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της κλιμάκωσης της επιθετικότητας γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την περιοχή.
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης ότι υπάρχει επιβεβαίωση από την IAEA και υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ ότι το Ιράν δεν επιχειρούσε να παράγει πυρηνικά όπλα, μια θέση που διαφοροποιείται από τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογηθούν οι στρατιωτικές ενέργειες. «Οι επιθέσεις κατά της Τεχεράνης μπορεί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων» είτε από το Ιράν είτε από άλλες χώρες, πρόσθεσε εξάλλου ο Λαβρόφ.
Russian Foreign Minister Lavrov:— Open Source Intel (@Osint613) March 3, 2026
There is information from the IAEA and American intelligence that Iran did not manufacture nuclear weapons and did not have any plans to.' pic.twitter.com/Lip91Wvo6f
Απαντώντας σε πιθανότητα κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των πράξεων τους κατά του Ιράν, ο Λαβρόφ εκτίμησε ότι τέτοιες κυρώσεις δεν πρόκειται να επιβληθούν, σημειώνοντας παράλληλα ότι κανείς δεν θα τολμούσε να επιβάλει κυρώσεις στις ΗΠΑ.
Ο Λαβρόφ υπογράμμισε ότι χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ τον εαυτό τους στις διεθνείς σχέσεις και ποιο ρόλο αποδίδουν σε άλλες χώρες με πυρηνικό οπλοστάσιο. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι η πρωτοβουλία του Πούτιν για σύνοδο των ηγετών των «πέντε πυρηνικών δυνάμεων» παραμένει επίκαιρη και η ανάγκη για συζήτηση είναι «επιτακτική».
Επιπλέον, προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να μην περιοριστεί στην επιθυμία της να ελέγξει τη Βενεζουέλα, την Κούβα και το Ιράν. «Όσον αφορά το Ιράν, ο [Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο] Ρούμπιο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, αναφέρθηκε πρόσφατα στο ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να κυβερνήσουν το Ιράν. Όπως ανακοίνωσαν ότι θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα. Τώρα δοκιμάζουν ένα παρόμοιο σχέδιο για την Κούβα. Και πιθανότατα αυτό δεν είναι το τέλος», σημείωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα