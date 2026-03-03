Μερτς μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: Άδικη η κριτική στον Στάρμερ, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ισπανία αρνητικά
Μερτς μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: Άδικη η κριτική στον Στάρμερ, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ισπανία αρνητικά

Ο Γερμανός καγκελάριος σε δηλώσεις του τοποθετήθηκε για τις αιτιάσεις του Αμερικανού προέδρου τόσο κατά του Πέδρο Σάντσεθ όσο και κατά του Κιρ Στάρμερ

Μερτς μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: Άδικη η κριτική στον Στάρμερ, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ισπανία αρνητικά
Τη θέση ότι η Ισπανία, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τύχει δυσμενούς μεταχείρισης, διατύπωσε σε δηλώσεις του ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά το τέλος της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε τόσο κατά του Πέδρο Σάντσεθ όσο και κατά του Κιρ Στάρμερ.

Όπως τόνισε ο κ. Μερτς, η Ισπανία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιμετωπιστεί η Ισπανία ιδιαιτέρως αρνητικά τώρα».

«Η συμφωνία περιλαμβάνει και την Ισπανία»

«Σε διαφορετική περίπτωση θα καταλήξουμε όλοι σε μια κοινή συμφωνία, και αυτό περιλαμβάνει και την Ισπανία», επισήμανε.


Σύμφωνα με τον ίδιο, η κριτική που διατυπώθηκε συνδέθηκε κυρίως με τη συμβολή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το ζήτημα αυτό «δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές μας προσπάθειες για μια συμφωνία, μια εμπορική συμφωνία», επιχειρώντας να διαχωρίσει τις αμυντικές υποχρεώσεις από τις διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αδικαιολόγητη η κριτική σε βάρος του Στάρμερ

Αναφερόμενος στη Μεγάλη Βρετανία, έκανε λόγο για «εντάσεις» που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σχετικά με την έγκριση στάσεων ανεφοδιασμού σε διάφορες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε βρετανικό έδαφος. Όπως υποστήριξε, υπήρξαν «ενοχλήσεις» γύρω από τη διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτημάτων.

Κλείσιμο
Παράλληλα, χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την κριτική που ασκήθηκε εις βάρος του Κιρ Στάρμερ από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι είχε ήδη αναθεωρήσει την αρχικά περιοριστική του στάση.

«Θεωρώ αυτή την κριτική άδικη, ιδίως μετά τη διόρθωση της αρχικής, πιο περιοριστικής του θέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
