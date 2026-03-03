Μερτς μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: Άδικη η κριτική στον Στάρμερ, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ισπανία αρνητικά
Μερτς μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: Άδικη η κριτική στον Στάρμερ, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί η Ισπανία αρνητικά
Ο Γερμανός καγκελάριος σε δηλώσεις του τοποθετήθηκε για τις αιτιάσεις του Αμερικανού προέδρου τόσο κατά του Πέδρο Σάντσεθ όσο και κατά του Κιρ Στάρμερ
Τη θέση ότι η Ισπανία, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τύχει δυσμενούς μεταχείρισης, διατύπωσε σε δηλώσεις του ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά το τέλος της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε τόσο κατά του Πέδρο Σάντσεθ όσο και κατά του Κιρ Στάρμερ.
Όπως τόνισε ο κ. Μερτς, η Ισπανία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιμετωπιστεί η Ισπανία ιδιαιτέρως αρνητικά τώρα».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η κριτική που διατυπώθηκε συνδέθηκε κυρίως με τη συμβολή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το ζήτημα αυτό «δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές μας προσπάθειες για μια συμφωνία, μια εμπορική συμφωνία», επιχειρώντας να διαχωρίσει τις αμυντικές υποχρεώσεις από τις διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Παράλληλα, χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την κριτική που ασκήθηκε εις βάρος του Κιρ Στάρμερ από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι είχε ήδη αναθεωρήσει την αρχικά περιοριστική του στάση.
«Θεωρώ αυτή την κριτική άδικη, ιδίως μετά τη διόρθωση της αρχικής, πιο περιοριστικής του θέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως τόνισε ο κ. Μερτς, η Ισπανία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος να αντιμετωπιστεί η Ισπανία ιδιαιτέρως αρνητικά τώρα».
«Η συμφωνία περιλαμβάνει και την Ισπανία»«Σε διαφορετική περίπτωση θα καταλήξουμε όλοι σε μια κοινή συμφωνία, και αυτό περιλαμβάνει και την Ισπανία», επισήμανε.
German Chancellor Merz after meeting Trump:— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
Spain is a member of the European Union.
There is no way to treat Spain particularly poorly now; if so, we will all come to a common result, and that also includes Spain.
He primarily tied the criticism to the NATO contribution, but… pic.twitter.com/ZCRXhoA4PT
Σύμφωνα με τον ίδιο, η κριτική που διατυπώθηκε συνδέθηκε κυρίως με τη συμβολή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το ζήτημα αυτό «δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές μας προσπάθειες για μια συμφωνία, μια εμπορική συμφωνία», επιχειρώντας να διαχωρίσει τις αμυντικές υποχρεώσεις από τις διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αδικαιολόγητη η κριτική σε βάρος του ΣτάρμερΑναφερόμενος στη Μεγάλη Βρετανία, έκανε λόγο για «εντάσεις» που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο σχετικά με την έγκριση στάσεων ανεφοδιασμού σε διάφορες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται σε βρετανικό έδαφος. Όπως υποστήριξε, υπήρξαν «ενοχλήσεις» γύρω από τη διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτημάτων.
Παράλληλα, χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την κριτική που ασκήθηκε εις βάρος του Κιρ Στάρμερ από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι είχε ήδη αναθεωρήσει την αρχικά περιοριστική του στάση.
«Θεωρώ αυτή την κριτική άδικη, ιδίως μετά τη διόρθωση της αρχικής, πιο περιοριστικής του θέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα