Μεξικό: Άγρια επίθεση σκύλου σε 7χρονο κορίτσι - Χρειάστηκε να της γίνουν 68 ράμματα στο κεφάλι, δείτε βίντεο

Άγρια επίθεση από τον σκύλο ράτσας Μαλινούα που ζούσε στο σπίτι της δέχθηκε μια 7χρονη στο Μεξικό, η οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να της γίνουν 68 ράμματα στο κεφάλι προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά της.Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το κορίτσι έπαιζε με τον ηλικίας 5 ετών σκύλο το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν ξαφνικά το τετράποδο επιτέθηκε στην 7χρονη, την άρπαξε από το κεφάλι και την κούναγε δεξιά-αριστερά σαν άψυχη κούκλα για αρκετά δευτερόλεπτα.Τον σκύλο απομάκρυνε η μητέρα του κοριτσιού, η οποία μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο στο οποίο υποβλήθηκε σε 6ωρη χειρουργική επέμβαση μετά την οποία η κατάστασή της κρίνεται σταθερή.Σύμφωνα με τη μητέρα της 7χρονης, ο σκύλος με όνομα Pilo ζούσε μαζί με την οικογένεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.Κατά τη μαρτυρία της, το σκυλί είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικούς μήνες, ένα περιστατικό που εξετάζεται αν του προκάλεσε νευρολογικές βλάβεςΛόγω του περιστατικού, οι ειδικοί συνέστησαν να κρατηθεί το ζώο υπό παρακολούθηση για περίπου 10 έως 15 ημέρες πριν αποφασιστεί η τύχη του χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο ευθανασίας.