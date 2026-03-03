Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Τρομακτικό βίντεο: Κινέζοι εργάτες σε σκαλωσιά στο Τελ Αβίβ βλέπουν κτίριο από κάτω τους να έχει χτυπηθεί από πύραυλο
Από κάτω τους φαίνονται μαύρα σύννεφα καπνού
Σκηνές τρόμου βίωσαν κάποιοι Κινέζοι εργάτες που βρίσκονταν πάνω σε σιδερένια σκαλωσιά ενός κτιρίου, που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Τελ Αβίβ, καθώς παρακολουθούν το δίπλα κτίριο, το οποίο μόλις έχει χτυπηθεί από πύραυλο του Ιράν.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού βγαίνουν από το κτίριο που χτυπήθηκε.
Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, το σκηνικό ολοκληρώνει ο ήχος σειρήνων στην περιοχή που ενεργοποιήθηκαν λόγω του χτυπήματος.
Παράλληλα, διακρίνεται και μία φωτιά στη βάση του, ενώ οι εργάτες ακούγονται να συνομιλούν μεταξύ τους.
🚨 BREAKING: Chinese construction workers seen high atop steel girders at a major building site in #TelAviv.#Israel continues to rely heavily on foreign labor as construction projects push forward despite workforce shortages. 🏗️🇮🇱#TelAvivBlast #火花これやって #USIranWar pic.twitter.com/NvhzMXNHsv— Eyes on the Globe (@eyes_globe) March 3, 2026
