Τρομακτικό βίντεο: Κινέζοι εργάτες σε σκαλωσιά στο Τελ Αβίβ βλέπουν κτίριο από κάτω τους να έχει χτυπηθεί από πύραυλο
ΚΟΣΜΟΣ
Εργάτες Τελ Αβίβ Κινέζοι Πύραυλος καπνοί

Από κάτω τους φαίνονται μαύρα σύννεφα καπνού

Σκηνές τρόμου βίωσαν κάποιοι Κινέζοι εργάτες που βρίσκονταν πάνω σε σιδερένια σκαλωσιά ενός κτιρίου, που βρίσκεται υπό κατασκευή στο Τελ Αβίβ, καθώς παρακολουθούν το δίπλα κτίριο, το οποίο μόλις έχει χτυπηθεί από πύραυλο του Ιράν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media πυκνά μαύρα σύννεφα καπνού βγαίνουν από το κτίριο που χτυπήθηκε.

Παράλληλα, διακρίνεται και μία φωτιά στη βάση του, ενώ οι εργάτες ακούγονται να συνομιλούν μεταξύ τους.

Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, το σκηνικό ολοκληρώνει ο ήχος σειρήνων στην περιοχή που ενεργοποιήθηκαν λόγω του χτυπήματος.
