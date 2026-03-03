Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν δεν θα είναι «χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου
Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευε να γίνει «απρόσβλητο», ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός - Χαρακτήρισε «γελοία» την ιδέα ότι έσυρε τον Τραμπ στον πόλεμο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσαν ο ισραηλινός και ο αμερικανικός στρατός στο Ιράν το Σάββατο δεν θα μεταμορφωθεί σε «πόλεμο χωρίς τέλος», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος», απεναντίας είναι «ταχεία και αποφασιστική δράση» η οποία ανοίγει «πύλη προς την ειρήνη», υποστήριξε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον παρουσιαστή Σον Χάνιτι. «Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια», επέμεινε.
Ο σκοπός, όπως το έθεσε ο κ. Νετανιάχου, είναι να «δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες ώστε ο ιρανικός λαός να μπορέσει να πάρει την τύχη του στα χέρια του και να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, δημοκρατικά εκλεγμένη, που θα κάνει το Ιράν διαφορετική χώρα».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι ο πόλεμος εξαπολύθηκε διότι το πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας όδευαν να γίνουν «απρόσβλητα».
«Αν δεν είχε αναληφθεί καμιά δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί καμιά δράση στο μέλλον», επιχειρηματολόγησε.
Μετά τον πόλεμο των δώδεκα ημερών τον οποίο εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025, στον οποίο ενεπλάκησαν για μια μέρα οι ΗΠΑ, οι Ιρανοί «άρχισαν να κατασκευάζουν νέες εγκαταστάσεις, υπόγειες, που θα έκαναν τα προγράμματά τους για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και ατομικών όπλων απρόσβλητα μέσα σε μερικούς μήνες», υποστήριξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Η Τεχεράνη διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.
Όταν ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή Σον Χάνιτι αν το Ισραήλ «έσυρε τον Ντόναλντ Τραμπ» στη σύγκρουση, ο Νετανιάχου γέλασε. «Αυτό είναι γελοίο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο ισχυρότερος ηγέτης στον κόσμο. Κάνει αυτό που θεωρεί σωστό για την Αμερική», απάντησε ο Νετανιάχου.
«Γνωρίζω το κόστος του πολέμου», συνέχισε να λέει. «Αλλά ξέρω ότι κάποιες φορές ο πόλεμος είναι αναγκαίος για να μας προστατεύσει από αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν».
NEW: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells @seanhannity that Iran's "ballistic missile program and atomic bomb program" would have soon been "immune" to attack without Operation Epic Fury: "Action had to be taken, and you needed the resolute President like Donald J.… pic.twitter.com/YGJysdeFl1— Fox News (@FoxNews) March 3, 2026
ISRAELI PM NETANYAHU on a path for peace in the Middle East: "This is not an endless war, this is a gateway to peace." | @seanhannity pic.twitter.com/6UAXI4d3kY— Fox News (@FoxNews) March 3, 2026
