Νετανιάχου: Θα ενταθούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες

«Οι δυνάμεις μας πλήττουν πλέον την καρδιά της Τεχεράνης με αυξανόμενη ένταση και αυτό θα ενταθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός