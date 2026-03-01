Νετανιάχου: Θα ενταθούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν τις επόμενες ημέρες
ΚΟΣΜΟΣ
«Οι δυνάμεις μας πλήττουν πλέον την καρδιά της Τεχεράνης με αυξανόμενη ένταση και αυτό θα ενταθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός

Την περαιτέρω κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν προανήγγειλε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά από σύσκεψη με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα.

Σε δηλώσεις του από την οροφή του στρατιωτικού συγκροτήματος Kirya στο Τελ Αβίβ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «οι δυνάμεις μας πλήττουν πλέον την καρδιά της Τεχεράνης με αυξανόμενη ένταση και αυτό θα ενταθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες».

Παράλληλα, αναγνώρισε το βαρύ τίμημα από τα ιρανικά αντίποινα, κάνοντας λόγο για «δύσκολες και επώδυνες ημέρες», με αναφορά στα πολύνεκρα πλήγματα που σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ και στο Μπετ Σεμές.

«Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και, εκ μέρους όλων των πολιτών του Ισραήλ, εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», δήλωσε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε εκτίμηση ότι τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ θα οδηγήσουν στην πτώση του ιρανικού καθεστώτος. Ανέφερε, ωστόσο, ότι «ο συνδυασμός των δυνάμεών μας μάς επιτρέπει να κάνουμε αυτό που επιθυμούσα εδώ και 40 χρόνια – να πλήξουμε αποφασιστικά το τρομοκρατικό καθεστώς. Αυτό υποσχέθηκα και αυτό θα κάνουμε».
