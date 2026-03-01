Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί σε επιχείρηση στο Ιράν
«Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι συνεχής» τονίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις
Τον θάνατο τριών στρατιωτών σε μάχη κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.
Σύμφωνα με το United States Central Command (Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο), αρκετοί ακόμη στρατιωτικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις, ενώ βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στην ενεργό υπηρεσία, χωρίς να δίνει κάποια άλλη πληροφορία. Στην επίσημη δήλωση επισημαίνεται ότι «οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη». Παράλληλα, τονίζεται ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή.
Ο στρατός ανέφερε ότι, από σεβασμό προς τις οικογένειες, θα παρακρατήσει πρόσθετες πληροφορίες —συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας των πεσόντων— έως και 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών τους.
CENTCOM Update— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.
Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being…
