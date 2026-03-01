Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί σε επιχείρηση στο Ιράν
Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί σε επιχείρηση στο Ιράν

«Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η προσπάθεια αντίδρασής μας είναι συνεχής» τονίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις

Τον θάνατο τριών στρατιωτών σε μάχη κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με το United States Central Command (Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο), αρκετοί ακόμη στρατιωτικοί υπέστησαν ελαφρά τραύματα από θραύσματα και εγκεφαλικές κακώσεις, ενώ βρίσκονται στη διαδικασία επιστροφής στην ενεργό υπηρεσία, χωρίς να δίνει κάποια άλλη πληροφορία. Στην επίσημη δήλωση επισημαίνεται ότι «οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται και η ανταπόκρισή μας είναι σε εξέλιξη». Παράλληλα, τονίζεται ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Ο στρατός ανέφερε ότι, από σεβασμό προς τις οικογένειες, θα παρακρατήσει πρόσθετες πληροφορίες —συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ταυτότητας των πεσόντων— έως και 24 ώρες μετά την ενημέρωση των συγγενών τους.

