Η στιγμή που οι Ισραηλινοί καταστρέφουν δύο ιρανικά μαχητικά λίγο πριν απογειωθούν από το Ταμπρίζ
Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχής, αυξάνοντας την δυνατότητα της ισραηλινής αλλά και της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας να πλήττει ευρύτερο φάσμα στόχων
Οι Ισραηλινοί κατέστρεψαν δύο ιρανικά μαχητικά πριν προλάβουν να απογειωθούν από το αεροδρόμιο Ταμπρίζ.
Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε ότι κατέστρεψε δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη F-4 και F-5 που ήταν έτοιμα για απογείωση στο αεροδρόμιο Ταμπρίζ στο δυτικό Ιράν.
Οι αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν με σκοπό «να πλήξουν τις δραστηριότητες της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας και να επιδεινώσουν τις ζημιές στα αμυντικά συστήματα του καθεστώτος», σύμφωνα με τον στρατό.
Τον Ιούνιο του 2025 χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να επιτευχθεί αντίστοιχη αεροπορική υπεροχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα έχουν πλέον υποστεί σημαντική ζημιά, επιτρέποντας σε ισραηλινά αεροσκάφη και drones να παραμένουν για παρατεταμένα διαστήματα πάνω από περιοχές-στόχους, με μειωμένο κίνδυνο αναχαίτισης.
Με την εδραίωση της αεροπορικής υπεροχής, η ικανότητα της ισραηλινής αλλά και της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας να πλήττει ευρύτερο φάσμα στόχων σε συνεχή βάση αυξάνεται εκθετικά.
Το βράδυ του Σαββάτου, οι IDF ανέφεραν ότι περισσότερα από 200 αεροσκάφη έπληξαν 500 ιρανικούς στόχους.
Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF δείχνει δύο κύρια αρχικά κύματα επιθέσεων.
Το πρώτο κύμα φέρεται να έπληξε δεκάδες ραντάρ και αντιαεροπορικά συστήματα, κυρίως στο δυτικό τμήμα του Ιράν, πλησιέστερα προς το Ισραήλ, καθώς και στην περιοχή της Τεχεράνης.
Κατά το δεύτερο κύμα, η αεροπορία στόχευσε το ιρανικό οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων, με στόχο τη μείωση της δυνατότητάς του να πλήττει την ισραηλινή επικράτεια.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέος κύκλος επιδρομών, με στόχο κι άλλες υποδομές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεράμυνας.
חיל האוויר תקף שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026
כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר שני מטוסי קרב מוכנים להמראה מסוג F5 ומסוג F4 של משטר הטרור האיראני בשדה תעופה בטבריז שבמערב איראן.
התקיפה בוצעה על מנת לפגוע בפעילותו של חיל האוויר האיראני… pic.twitter.com/fmvtnFS7A3
Κοντά στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχήςΌπως αναφέρει η Jerusalem Post, έχοντας ήδη ρίξει περισσότερες από 1.200 βόμβες στο Ιράν, οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αεροπορικής υπεροχής στον ιρανικό εναέριο χώρο.
