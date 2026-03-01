Βίντεο: Δείτε πώς πενθούν στο Ιράν τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ
Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και ιερούς τόπους σε Τεχεράνη και Μασχάντ για να τιμήσουν τον ηγέτη, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους

Διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν ξέσπασαν την Κυριακή, μετά την ανακοίνωση ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τις στρατιωτικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Η κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε νωρίς ότι ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του κατά τις επιθέσεις, ανακοινώνοντας ότι ο «θρησκευτικός ηγέτη ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο»

Η κυβέρνηση κήρυξε επίσης εθνική περίοδο πένθους 40 ημερών και επτά ημερών επίσημη αργία.

Πλήθη κατέβηκαν στους δρόμους σε πόλεις σε όλη τη χώρα, εκφράζοντας τη λύπη τους. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές κρατούσαν ιρανικές σημαίες και συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά αστικά σημεία για να εκφράσουν το πένθος τους.

Στην Τεχεράνη, εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Inkilap, υψώνοντας σημαίες και φωτογραφίες του Χαμενεΐ και φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Στην ιερή πόλη της Κουμ, εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στο ιερό της Hazrat Masume για να καταδικάσουν τις επιθέσεις.

Στη Μασχάντ, οι πενθούντες εκφράστηκαν συμβολικά τοποθετώντας μια μαύρη σημαία πάνω στον τρούλο του Ιερού του Imam Reza, ενός από τα πιο σεβαστά θρησκευτικά μνημεία του Ιράν, ενώ πολλοί ήταν ορατά συγκινημένοι και έκλαιγαν στους γύρω χώρους του ιερού.

