Βίντεο: Δείτε πώς πενθούν στο Ιράν τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ
Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε πλατείες και ιερούς τόπους σε Τεχεράνη και Μασχάντ για να τιμήσουν τον ηγέτη, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους
Η κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε νωρίς ότι ο Χαμενεΐ έχασε τη ζωή του κατά τις επιθέσεις, ανακοινώνοντας ότι ο «θρησκευτικός ηγέτη ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο»
Η κυβέρνηση κήρυξε επίσης εθνική περίοδο πένθους 40 ημερών και επτά ημερών επίσημη αργία.
Πλήθη κατέβηκαν στους δρόμους σε πόλεις σε όλη τη χώρα, εκφράζοντας τη λύπη τους. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι διαδηλωτές κρατούσαν ιρανικές σημαίες και συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά αστικά σημεία για να εκφράσουν το πένθος τους.
Στην Τεχεράνη, εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Inkilap, υψώνοντας σημαίες και φωτογραφίες του Χαμενεΐ και φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Στην ιερή πόλη της Κουμ, εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στο ιερό της Hazrat Masume για να καταδικάσουν τις επιθέσεις.
Στη Μασχάντ, οι πενθούντες εκφράστηκαν συμβολικά τοποθετώντας μια μαύρη σημαία πάνω στον τρούλο του Ιερού του Imam Reza, ενός από τα πιο σεβαστά θρησκευτικά μνημεία του Ιράν, ενώ πολλοί ήταν ορατά συγκινημένοι και έκλαιγαν στους γύρω χώρους του ιερού.
Δείτε βίντεο
Mourners gather at Tehran's Enghelab Square to mark the martyrdom of the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. pic.twitter.com/ZtbR5Lw1Ah— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 1, 2026
#BREAKING— Tehran Times (@TehranTimes79) March 1, 2026
People in Iran mourn following the official announcement of the martyrdom of Grand Ayatollah Imam Khamenei. pic.twitter.com/LkuovUVitR
Crying in the streets of Iran after the death of Khamenei. pic.twitter.com/XBKWOzJliU— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
JUST IN: 🇮🇷 Massive pro-regime crowds gather across Iran to mourn the death of Supreme Leader Khamenei and demand revenge. pic.twitter.com/JMnGGsM8kT— BRICS News (@BRICSinfo) March 1, 2026
Iranians mourn as the US and Israel killed Khamenei, the highest religious authority in Shia Islam. pic.twitter.com/Ilhlg46pmx— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) March 1, 2026
