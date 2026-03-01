Δείτε πώς τα ιρανικά μέσα ανακοίνωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ
Δείτε πώς τα ιρανικά μέσα ανακοίνωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ

Με δάκρυα στα μάτια ο παρουσιαστής ανακοίνωσε τον θάνατό του λέγοντας: «Ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο»

Δείτε πώς τα ιρανικά μέσα ανακοίνωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ
Διαβάζοντας ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας επιβεβαίωσαν ταυτόχρονα τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Στο απόσπασμα της ανακοίνωσης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο», σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

Δείτε τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός του:
WATCH: Iran State TV Anchor Cries Announcing Ayatollah Khamenei Killed in US-Israel Strikes | AH1G

Παρουσιαστής ανακοινώνει τον θάνατο του Χαμενεΐ
