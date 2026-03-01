Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Δείτε πώς τα ιρανικά μέσα ανακοίνωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ
Με δάκρυα στα μάτια ο παρουσιαστής ανακοίνωσε τον θάνατό του λέγοντας: «Ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο»
Διαβάζοντας ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, τα κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας επιβεβαίωσαν ταυτόχρονα τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ. Στο απόσπασμα της ανακοίνωσης αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:
«Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο», σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.
Δείτε τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός του:
Παρουσιαστής ανακοινώνει τον θάνατο του Χαμενεΐ
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026
The moment Iranian state television announced the death of Ayatollah Ali Khamenei.
This moment will go down in history. pic.twitter.com/GtqXIDmoN0
