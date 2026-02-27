Έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος 7 ατόμων για τον θάνατο του 2χρονου στη Νάπολη από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς

🔴 "Provammo prima con acqua fredda, poi tiepida e infine calda nel tentativo di scongelare quel cuore". È quanto emerge dagli atti dell’inchiesta sulla morte di Domenico, il bambino deceduto all’ospedale Ospedale Monaldi dopo aver ricevuto un trapianto con un cuore risultato… pic.twitter.com/MjlirYRuU0 — RTL 102.5 (@rtl1025) February 26, 2026

Είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του παιδιού

Στο μεταξύ, όπως έχει επανειλημμένως επισημάνει ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντσέσκο Πετρούτσι, η άρρωστη καρδιά του μικρού Ντομένικο «είχε ήδη αφαιρεθεί», χωρίς προηγουμένως να έχει ελεγχθεί η καταλληλότητα του νέου οργάνου.Η εξέλιξη αυτή περιγράφεται ως σημείο χωρίς επιστροφή, στο τέλος μιας αλυσίδας λαθών: Η χρήση ισοθερμικού δοχείου παλαιάς γενιάς χωρίς θερμοστάτη για τη μεταφορά του οργάνου, η προμήθεια ξηρού πάγου αντί του παραδοσιακού μέσου συντήρησης, η απουσία ελέγχων θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά από το Μπολτσάνο στη Νάπολη και, τέλος, η αφαίρεση της καρδιάς του παιδιού πριν διαπιστωθεί η κατάσταση του μοσχεύματος.