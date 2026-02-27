Έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος 7 ατόμων για τον θάνατο του 2χρονου στη Νάπολη από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς
Μεταμόσχευση Ιταλία Παιδί

Λάθη και παραλείψεις πριν και κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης κατεστραμμένης καρδιάς στο παιδάκι έρχονται στη δημοσιότητα, του αφαίρεσαν την καρδιά πριν φτάσει το μόσχευμα

Σοκαριστικές λεπτομέρειες προκύπτουν από τη δικαστική έρευνα για τον θάνατο του μικρού Ντομένικο Καλιέντο στην Ιταλία, ο οποίος κατέληξε στις 21 Φεβρουαρίου, έπειτα από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενες ευθύνες επτά προσώπων και να διερευνούν ακόμη δύο παλαιότερες μεταμοσχεύσεις.

Όπως αναφέρει η napoli.corriere.it, ανησυχητικά στοιχεία αναδύονται από την έρευνα και αποτυπώνουν τις στιγμές έντονης πίεσης που εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα χειρουργείου του νοσοκομείου στις 23 Δεκεμβρίου. «Εδώ είναι όλα παγωμένα», φέρεται να παρατήρησε ο προϊστάμενος νοσηλευτής, διαπιστώνοντας ότι η καρδιά «ήταν μια πολύ σκληρή πέτρα».

«Έχει ήδη αφαιρέσει την καρδιά;»

Ο ίδιος ενημέρωσε τους υπόλοιπους παριστάμενους, ενώ λίγο αργότερα κάποιος αντιλήφθηκε ότι η καρδιά του μικρού Ντομένικο είχε ήδη αφαιρεθεί και βρισκόταν τοποθετημένη πάνω σε ένα μικρό πράσινο χειρουργικό ύφασμα σε διπλανό πάγκο. «Μα τι έγινε; Έχει ήδη αφαιρέσει την καρδιά;», φέρεται να αναρωτήθηκε ο προϊστάμενος.


Από τις μαρτυρίες νοσηλευτών και ιατρών που βρίσκονταν στην αίθουσα χειρουργείου προκύπτουν λεπτομέρειες για τη μεταμόσχευση της κατεστραμμένης καρδιάς στον μικρό ασθενή, ο οποίος απεβίωσε το περασμένο Σάββατο, ύστερα από εξήντα ημέρες σε τεχνητό κώμα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι καταθέσεις, που πλέον περιλαμβάνονται στη δικογραφία, περιγράφουν κλίμα μεγάλης έντασης κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Παράλληλα, η Εισαγγελία της Νάπολης διενεργεί ελέγχους για δύο ακόμη μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο, πριν από εκείνη του μικρού Ντομένικο Καλιέντο: Μία το 2021 και μία το 2019.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προς το παρόν δεν πρόκειται για τυπικές ποινικές έρευνες, αλλά για διερευνητικές ενέργειες που διατάχθηκαν από το έκτο τμήμα εργασιακών υποθέσεων και επαγγελματικής αμέλειας, στο πλαίσιο της υπόθεσης του παιδιού που κατέληξε στις 21 Φεβρουαρίου.

Κλείσιμο

Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Στο κάδρο 7 πρόσωπα

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και φωτογραφία της αφαιρεμένης καρδιάς του παιδιού, τοποθετημένη σε πράσινο ύφασμα, ενώ η Εισαγγελία ερευνά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και έχει εγγράψει στο μητρώο των υπόπτων επτά πρόσωπα.

«Προσπαθήσαμε να την ξεπαγώσουμε με κρύο νερό, μετά με χλιαρό και τέλος με ζεστό», κατέθεσε άλλο μέλος της ιατρικής ομάδας του Μονάλντι, προσθέτοντας: «Ο χειρουργός είπε ότι αυτή η καρδιά δεν θα έχει ποτέ παλμό».

Ανακρίβειες στη διαχείριση της επέμβασης

Από τη διασταύρωση μαρτυριών και ιατρικού φακέλου προκύπτουν ανακρίβειες στη διαχείριση της επέμβασης. Ο μικρός ασθενής φέρεται να έμεινε χωρίς καρδιά για τουλάχιστον 14 έως 15 λεπτά. Στις 14:18 ο χειρουργός Γκουίντο Οππίδο φέρεται να είχε ήδη προχωρήσει στη διαδικασία που σηματοδοτεί την έναρξη της αφαίρεσης της καρδιάς.

Στις 14:22 καταγράφηκε τηλεφωνική επικοινωνία από τη δρ. Γκαμπριέλα Φαρίνα, η οποία είχε φτάσει στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου Μονάλντι. Η καρδιά του δότη φέρεται να έφθασε στις 14:30, οπότε και διαπιστώθηκε η παρουσία ξηρού πάγου, με επακόλουθες προσπάθειες απόψυξης.


Είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του παιδιού

Στο μεταξύ, όπως έχει επανειλημμένως επισημάνει ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντσέσκο Πετρούτσι, η άρρωστη καρδιά του μικρού Ντομένικο «είχε ήδη αφαιρεθεί», χωρίς προηγουμένως να έχει ελεγχθεί η καταλληλότητα του νέου οργάνου.

Η εξέλιξη αυτή περιγράφεται ως σημείο χωρίς επιστροφή, στο τέλος μιας αλυσίδας λαθών: Η χρήση ισοθερμικού δοχείου παλαιάς γενιάς χωρίς θερμοστάτη για τη μεταφορά του οργάνου, η προμήθεια ξηρού πάγου αντί του παραδοσιακού μέσου συντήρησης, η απουσία ελέγχων θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά από το Μπολτσάνο στη Νάπολη και, τέλος, η αφαίρεση της καρδιάς του παιδιού πριν διαπιστωθεί η κατάσταση του μοσχεύματος.

