Έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος 7 ατόμων για τον θάνατο του 2χρονου στη Νάπολη από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς
Έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος 7 ατόμων για τον θάνατο του 2χρονου στη Νάπολη από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς
Λάθη και παραλείψεις πριν και κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης κατεστραμμένης καρδιάς στο παιδάκι έρχονται στη δημοσιότητα, του αφαίρεσαν την καρδιά πριν φτάσει το μόσχευμα
Σοκαριστικές λεπτομέρειες προκύπτουν από τη δικαστική έρευνα για τον θάνατο του μικρού Ντομένικο Καλιέντο στην Ιταλία, ο οποίος κατέληξε στις 21 Φεβρουαρίου, έπειτα από μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενες ευθύνες επτά προσώπων και να διερευνούν ακόμη δύο παλαιότερες μεταμοσχεύσεις.
Όπως αναφέρει η napoli.corriere.it, ανησυχητικά στοιχεία αναδύονται από την έρευνα και αποτυπώνουν τις στιγμές έντονης πίεσης που εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα χειρουργείου του νοσοκομείου στις 23 Δεκεμβρίου. «Εδώ είναι όλα παγωμένα», φέρεται να παρατήρησε ο προϊστάμενος νοσηλευτής, διαπιστώνοντας ότι η καρδιά «ήταν μια πολύ σκληρή πέτρα».
Από τις μαρτυρίες νοσηλευτών και ιατρών που βρίσκονταν στην αίθουσα χειρουργείου προκύπτουν λεπτομέρειες για τη μεταμόσχευση της κατεστραμμένης καρδιάς στον μικρό ασθενή, ο οποίος απεβίωσε το περασμένο Σάββατο, ύστερα από εξήντα ημέρες σε τεχνητό κώμα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Οι καταθέσεις, που πλέον περιλαμβάνονται στη δικογραφία, περιγράφουν κλίμα μεγάλης έντασης κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Παράλληλα, η Εισαγγελία της Νάπολης διενεργεί ελέγχους για δύο ακόμη μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο, πριν από εκείνη του μικρού Ντομένικο Καλιέντο: Μία το 2021 και μία το 2019.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προς το παρόν δεν πρόκειται για τυπικές ποινικές έρευνες, αλλά για διερευνητικές ενέργειες που διατάχθηκαν από το έκτο τμήμα εργασιακών υποθέσεων και επαγγελματικής αμέλειας, στο πλαίσιο της υπόθεσης του παιδιού που κατέληξε στις 21 Φεβρουαρίου.
«Προσπαθήσαμε να την ξεπαγώσουμε με κρύο νερό, μετά με χλιαρό και τέλος με ζεστό», κατέθεσε άλλο μέλος της ιατρικής ομάδας του Μονάλντι, προσθέτοντας: «Ο χειρουργός είπε ότι αυτή η καρδιά δεν θα έχει ποτέ παλμό».
Στις 14:22 καταγράφηκε τηλεφωνική επικοινωνία από τη δρ. Γκαμπριέλα Φαρίνα, η οποία είχε φτάσει στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου Μονάλντι. Η καρδιά του δότη φέρεται να έφθασε στις 14:30, οπότε και διαπιστώθηκε η παρουσία ξηρού πάγου, με επακόλουθες προσπάθειες απόψυξης.
Όπως αναφέρει η napoli.corriere.it, ανησυχητικά στοιχεία αναδύονται από την έρευνα και αποτυπώνουν τις στιγμές έντονης πίεσης που εκτυλίχθηκαν στην αίθουσα χειρουργείου του νοσοκομείου στις 23 Δεκεμβρίου. «Εδώ είναι όλα παγωμένα», φέρεται να παρατήρησε ο προϊστάμενος νοσηλευτής, διαπιστώνοντας ότι η καρδιά «ήταν μια πολύ σκληρή πέτρα».
«Έχει ήδη αφαιρέσει την καρδιά;»Ο ίδιος ενημέρωσε τους υπόλοιπους παριστάμενους, ενώ λίγο αργότερα κάποιος αντιλήφθηκε ότι η καρδιά του μικρού Ντομένικο είχε ήδη αφαιρεθεί και βρισκόταν τοποθετημένη πάνω σε ένα μικρό πράσινο χειρουργικό ύφασμα σε διπλανό πάγκο. «Μα τι έγινε; Έχει ήδη αφαιρέσει την καρδιά;», φέρεται να αναρωτήθηκε ο προϊστάμενος.
Scusaci Domenico per non essere stati in grado di regalarti una vita migliore 💔 pic.twitter.com/jN3JW9bmrD— Supernonno il ritorno (@antipentac52268) February 19, 2026
Από τις μαρτυρίες νοσηλευτών και ιατρών που βρίσκονταν στην αίθουσα χειρουργείου προκύπτουν λεπτομέρειες για τη μεταμόσχευση της κατεστραμμένης καρδιάς στον μικρό ασθενή, ο οποίος απεβίωσε το περασμένο Σάββατο, ύστερα από εξήντα ημέρες σε τεχνητό κώμα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Οι καταθέσεις, που πλέον περιλαμβάνονται στη δικογραφία, περιγράφουν κλίμα μεγάλης έντασης κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Παράλληλα, η Εισαγγελία της Νάπολης διενεργεί ελέγχους για δύο ακόμη μεταμοσχεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ίδιο νοσοκομείο, πριν από εκείνη του μικρού Ντομένικο Καλιέντο: Μία το 2021 και μία το 2019.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προς το παρόν δεν πρόκειται για τυπικές ποινικές έρευνες, αλλά για διερευνητικές ενέργειες που διατάχθηκαν από το έκτο τμήμα εργασιακών υποθέσεων και επαγγελματικής αμέλειας, στο πλαίσιο της υπόθεσης του παιδιού που κατέληξε στις 21 Φεβρουαρίου.
Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Στο κάδρο 7 πρόσωπαΣτη δικογραφία περιλαμβάνεται και φωτογραφία της αφαιρεμένης καρδιάς του παιδιού, τοποθετημένη σε πράσινο ύφασμα, ενώ η Εισαγγελία ερευνά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και έχει εγγράψει στο μητρώο των υπόπτων επτά πρόσωπα.
«Προσπαθήσαμε να την ξεπαγώσουμε με κρύο νερό, μετά με χλιαρό και τέλος με ζεστό», κατέθεσε άλλο μέλος της ιατρικής ομάδας του Μονάλντι, προσθέτοντας: «Ο χειρουργός είπε ότι αυτή η καρδιά δεν θα έχει ποτέ παλμό».
Ανακρίβειες στη διαχείριση της επέμβασηςΑπό τη διασταύρωση μαρτυριών και ιατρικού φακέλου προκύπτουν ανακρίβειες στη διαχείριση της επέμβασης. Ο μικρός ασθενής φέρεται να έμεινε χωρίς καρδιά για τουλάχιστον 14 έως 15 λεπτά. Στις 14:18 ο χειρουργός Γκουίντο Οππίδο φέρεται να είχε ήδη προχωρήσει στη διαδικασία που σηματοδοτεί την έναρξη της αφαίρεσης της καρδιάς.
Στις 14:22 καταγράφηκε τηλεφωνική επικοινωνία από τη δρ. Γκαμπριέλα Φαρίνα, η οποία είχε φτάσει στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου Μονάλντι. Η καρδιά του δότη φέρεται να έφθασε στις 14:30, οπότε και διαπιστώθηκε η παρουσία ξηρού πάγου, με επακόλουθες προσπάθειες απόψυξης.
🔴 "Provammo prima con acqua fredda, poi tiepida e infine calda nel tentativo di scongelare quel cuore". È quanto emerge dagli atti dell’inchiesta sulla morte di Domenico, il bambino deceduto all’ospedale Ospedale Monaldi dopo aver ricevuto un trapianto con un cuore risultato… pic.twitter.com/MjlirYRuU0— RTL 102.5 (@rtl1025) February 26, 2026
Είχαν ήδη αφαιρέσει την καρδιά του παιδιούΣτο μεταξύ, όπως έχει επανειλημμένως επισημάνει ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντσέσκο Πετρούτσι, η άρρωστη καρδιά του μικρού Ντομένικο «είχε ήδη αφαιρεθεί», χωρίς προηγουμένως να έχει ελεγχθεί η καταλληλότητα του νέου οργάνου.
Η εξέλιξη αυτή περιγράφεται ως σημείο χωρίς επιστροφή, στο τέλος μιας αλυσίδας λαθών: Η χρήση ισοθερμικού δοχείου παλαιάς γενιάς χωρίς θερμοστάτη για τη μεταφορά του οργάνου, η προμήθεια ξηρού πάγου αντί του παραδοσιακού μέσου συντήρησης, η απουσία ελέγχων θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά από το Μπολτσάνο στη Νάπολη και, τέλος, η αφαίρεση της καρδιάς του παιδιού πριν διαπιστωθεί η κατάσταση του μοσχεύματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα