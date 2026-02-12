Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Έκαναν μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά σε 2χρονο στην Ιταλία και κινδυνεύει να πεθάνει
Κατά την μεταφορά μοσχεύματος από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη, αντί να χρησιμοποιηθεί πάγος για την συντήρηση, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έγινε χρήση ξηρού πάγου, ο οποίος κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό την καρδιά που έπρεπε να μεταμοσχευτεί
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση καρδιάς πραγματοποιήθηκε κανονικά -παρά το τεράστιο αυτό λάθος- στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης. Το δύο ετών αγοράκι έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της. Πρόκειται για πραγματικό «αγώνα ενάντια στον χρόνο», διότι η κατάσταση του μικρού, εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ.
«Όσο περνούν οι ώρες τόσο χειρότερα νιώθω επειδή οι γιατροί μου έχουν πει ότι λιγοστεύουν οι ελπίδες. Πράγματι, μπορώ να το δω στο πρόσωπο του γιου μου...» είπε η μητέρα του Τομάσο, Πατρίτσια, σύμφωνα με το tg24.sky.it.
Το κύριο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση, είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το πρωτοφανές αυτό ιατρικό λάθος και για ποιο λόγο η κατεστραμμένη καρδιά χρησιμοποιήθηκε από την χειρουργική ομάδα. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δυο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες και έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δυο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.
