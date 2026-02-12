Έκαναν μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά σε 2χρονο στην Ιταλία και κινδυνεύει να πεθάνει

Κατά την μεταφορά μοσχεύματος από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη, αντί να χρησιμοποιηθεί πάγος για την συντήρηση, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έγινε χρήση ξηρού πάγου, ο οποίος κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό την καρδιά που έπρεπε να μεταμοσχευτεί