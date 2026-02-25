Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Σεισμός 5,5 Ρίχτερ στα σύνορα Αφγανιστάν - Τατζικιστάν
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών έπληξε σήμερα, Τετάρτη, την περιοχή των συνόρων μεταξύ Αφγανιστάν και Τατζικιστάν, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ)
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 90 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.
