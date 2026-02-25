ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Βραζιλία: Τραγικός θάνατος για τουρίστα, έπεσε από ύψος 40 μέτρων σε καταρράκτη ενώ έβγαζε φωτογραφία
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Τουρίστας Καταρράκτης Φωτογραφία

Βραζιλία: Τραγικός θάνατος για τουρίστα, έπεσε από ύψος 40 μέτρων σε καταρράκτη ενώ έβγαζε φωτογραφία

Τον άτυχο τουρίστα προσπάθησε να πιάσει από τα ρούχα ένα άτομο που ήταν μαζί του χωρίς όμως αποτέλεσμα ενώ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το άτομο αυτό παραλίγο να βρεθεί επίσης στο κενό

Βραζιλία: Τραγικός θάνατος για τουρίστα, έπεσε από ύψος 40 μέτρων σε καταρράκτη ενώ έβγαζε φωτογραφία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας τουρίστας στη Βραζιλία όταν έπεσε από ύψος 40 μέτρων σε καταρράκτη ενώ προσπαθούσε να τραβήξει μια φωτογραφία.

Η τραγωδία με θύμα τον Κάιο Λιμπέρο Μπατιστέλα, που εργαζόταν ως λογιστής, σημειώθηκε στην πολιτεία Παρανά στις 21 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Μπατιστέλα στεκόταν στην κορυφή του καταρράκτη Rio Sao Jorge όταν πλησίασε στην άκρη για να τραβήξει μια φωτογραφία και έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος περίπου 40 μέτρων.

Cachoeira do Rio São Jorge, Ponta Grossa - Paraná


Κατά τις ίδιες αναφορές, τον Μπατιστέλα προσπάθησε να πιάσει από τα ρούχα ένα άτομο που ήταν μαζί του χωρίς όμως αποτέλεσμα ενώ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το άτομο αυτό παραλίγο να βρεθεί επίσης στο κενό.

Όπως εξήγησαν οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του Μπατιστέλα, ο καταρράκτης στον οποίο σημειώθηκε η τραγωδία είναι δύσκολα προσβάσιμος
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης