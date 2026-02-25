Βραζιλία: Τραγικός θάνατος για τουρίστα, έπεσε από ύψος 40 μέτρων σε καταρράκτη ενώ έβγαζε φωτογραφία

Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Τον άτυχο τουρίστα προσπάθησε να πιάσει από τα ρούχα ένα άτομο που ήταν μαζί του χωρίς όμως αποτέλεσμα ενώ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το άτομο αυτό παραλίγο να βρεθεί επίσης στο κενό
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας τουρίστας στη Βραζιλία όταν έπεσε από ύψος 40 μέτρων σε καταρράκτη ενώ προσπαθούσε να τραβήξει μια φωτογραφία.
Η τραγωδία με θύμα τον Κάιο Λιμπέρο Μπατιστέλα, που εργαζόταν ως λογιστής, σημειώθηκε στην πολιτεία Παρανά στις 21 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Μπατιστέλα στεκόταν στην κορυφή του καταρράκτη Rio Sao Jorge όταν πλησίασε στην άκρη για να τραβήξει μια φωτογραφία και έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος περίπου 40 μέτρων.
Κατά τις ίδιες αναφορές, τον Μπατιστέλα προσπάθησε να πιάσει από τα ρούχα ένα άτομο που ήταν μαζί του χωρίς όμως αποτέλεσμα ενώ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το άτομο αυτό παραλίγο να βρεθεί επίσης στο κενό.
Όπως εξήγησαν οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του Μπατιστέλα, ο καταρράκτης στον οποίο σημειώθηκε η τραγωδία είναι δύσκολα προσβάσιμος
