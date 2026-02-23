Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Συνετρίβη αεροσκάφος στην Ινδία με επτά επιβαίνοντες, έρευνες για τυχόν επιζώντες
Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας διεξάγονται έρευνες για να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας ανακοίνωσε απόψε ότι ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδής ασθενών, στο οποίο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι, συνετρίβη στο κρατίδιο Τζαρκχάντ.
Το αεροσκάφος Beechcraft C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί από το Ράντσι του Τζαρχάντ στις 19:11, τοπική ώρα, με πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος.
Μια ομάδα διασωστών βρίσκεται στο σημείο της συντριβής, πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν υπάρχουν επιζώντες.
This is really heartbreaking.— Shubham Kumar Singh (@Prakash13444840) February 23, 2026
An air ambulance crashed shortly after taking off from Ranchi, reportedly near Chatra, while heading to Delhi.
Being from Ranchi, this news hits close. Praying for everyone involved.
#AirAmbulance #PlaneCrash #Ranchi #Jharkhand #Breaking pic.twitter.com/J1kwRRC7aj
Άλλαξε πορεία λόγω κακοκαιρίαςΣτη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει πορεία, λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία και το στίγμα του στο ραντάρ, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) στην ανακοίνωσή της.
Visuals from the crash sight at Chatra , Jharkhand. 7 people onboard died in the air ambulance crash while flying from Ranchi to Delhi .#planecrash #Chatra #Jharkhand . pic.twitter.com/EPxOhF2MwN— Raman Rai (@journal_raman) February 23, 2026
