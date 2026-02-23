Η βασίλισσα Καμίλα δέχτηκε τη Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ζιζέλ Πελικό Βασίλισσα Καμίλα

H βασίλισσα Καμίλα, είπε στην Πελικό ότι διάβασε το βιβλίο της, τον «Ύμνο στη ζωή», μέσα σε δύο ημέρες και η αφήγηση του γολγοθά της την άφησε «άφωνη»

Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό, που αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας και πρόσφατα εξέδωσε τα απομνημονεύματά της, έγινε δεκτή σήμερα από τη βασίλισσα Καμίλα, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Σήμερα το απόγευμα η Μεγαλειότητά της δέχτηκε την κυρία Ζιζέλ Πελικό στο Κλάρενς Χάουζ», την κατοικία της βασίλισσας στο Λονδίνο, ανέφερε το παλάτι σε μια λακωνική ανακοίνωση.

Στη συνάντηση, που κράτησε περίπου μισή ώρα, η βασίλισσα Καμίλα, η οποία έχει εμπλακεί ενεργά σε δράσεις κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, είπε στην Πελικό ότι διάβασε το βιβλίο της, τον «Ύμνο στη ζωή», μέσα σε δύο ημέρες και η αφήγηση του γολγοθά της την άφησε «άφωνη», μετέδωσε το βρετανικό πρακτορείο PA.

Στο κείμενο αυτό η Ζιζέλ Πελικό αφηγείται πώς ανακάλυψε τους βιασμούς που οργάνωσε ο σύζυγός της, «στρατολογώντας» δεκάδες άνδρες στο διαδίκτυο, καθώς και την ιστορική δίκη που την ανέδειξε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας.

«Έχω συναντήσει τόσες πολλές επιζώσες από βιασμούς ή σεξουαλικές επιθέσεις που δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να σοκαριστώ πλέον από τίποτα, και όμως σοκαρίστηκα», είπε η βασίλισσα η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά ένας άνδρας μέσα σε ένα τρένο, όταν ήταν έφηβη.

Η Ζιζέλ Πελικό εξήγησε από την πλευρά της ότι η στήριξη που έλαβε από την κοινή γνώμη της έδωσε μια «απίστευτη δύναμη» για να αντέξει τη δοκιμασία της.

Την Παρασκευή η Πελικό παρουσίασε το βιβλίο της στο Λονδίνο. Αποσπάσματα διάβασαν πολλές ηθοποιοί, όπως η Κέιτ Γουίνσλετ και η Κριστίν Σκοτ Τόμας.

Αφού ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, ο Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών, η βασίλισσα Καμίλα είχε στείλει επιστολή στην 73χρονη Γαλλίδα, επαινώντας «το θάρρος και την αξιοπρέπειά της».


