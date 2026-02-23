Η βασίλισσα Καμίλα δέχτηκε τη Ζιζέλ Πελικό, τη γυναίκα που αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας

H βασίλισσα Καμίλα, είπε στην Πελικό ότι διάβασε το βιβλίο της, τον «Ύμνο στη ζωή», μέσα σε δύο ημέρες και η αφήγηση του γολγοθά της την άφησε «άφωνη»