Αγωνιστικό αμάξι έπεσε επάνω σε θεατές στις ΗΠΑ, πολλοί τραυματίες: Δείτε βίντεο
Στο βίντεο φαίνεται το αμάξι να μην στρίβει και να πηγαίνει ευθεία απωθώντας το κιγκλίδωμα και στη συνέχεια να πέφτει επάνω στους θεατές
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός αγωνιστικού οχήματος χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε θεατές σε αγώνα επίδειξης στις ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ABC News, πολλοί θεατές τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα σε αγώνα demolish derby στην Τάλσα της Οκλαχόμα, όταν ένα από τα αυτοκίνητα έσπασε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα και μπήκε μέσα στο πλήθος, παρασύροντας τους θεατές, χωρίς ευτυχώς μεγάλη ταχύτητα.
Στο βίντεο φαίνεται το αμάξι να μην στρίβει και να πηγαίνει ευθεία παρασύροντας το κιγκλίδωμα και στη συνέχεια να πέφτει επάνω στους θεατές, με αποτέλεσμα να προκαλείται ένας μικρός πανικός στην εκδήλωση.
Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, αλλά η εκδήλωση διακόπηκε μετά το περιστατικό.
Several spectators were hurt in a crash at a demolition derby in Tulsa, Oklahoma, when of the cars broke through a safety barrier and went into the crowd. Police said there were no serious injuries, but the event was shut down after the incident. https://t.co/kHsY4PUCnY pic.twitter.com/x6hu9dHRnr— ABC News (@ABC) February 23, 2026
